Детали

Как указано, россия и Китай зафиксировали контракт о поставках зерновых, зернобобовых, масличных культур. Соглашение рассчитано на 12 лет, предусматривает сумму около 2,5 трлн рублей (25,7 млрд долл.) на 70 млн тонн грузов. Подробности на полях делового форума, прошедшего в Пекине перед открытием международного форума "Один пояс - один путь", сообщил журналистам Карен Овсепян, который, как сообщает российская пресса, является лидером инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор".

Цитата

“Сегодня мы подписали один из крупнейших в истории россии и Китая контрактов почти на 25,7 млрд долл. на 70 млн тонн на 12 лет поставки зерновых, зернобобовых, масличных грузов”, – заявил Овсепян.

Напомним

УНН сообщал, что в Китае завершились переговоры рутина с главой КНР Си Цзиньпином. Согласно информации росСМИ, Китай и рф неуклонно углубляют политическое взаимодоверие.