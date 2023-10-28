Президент Латвии выступил за ограничение импорта российского зерна в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Президент Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предложение министра земледелия Армандом Краузе о необходимости обсудить на уровне Европейского союза вопрос об ограничении импорта российского зерна в страны блока. Об этом пишет Delfi, передает УНН.
Детали
Отмечается. что президент Латвии поддержал предложение обсудить вопрос об ограничении импорта российского зерна в ЕС.
При этом он предлагает сохранить транзит в третьи государства, чтобы не ограничивать поставки продовольствия в страны Глобального Юга.
Напомним
Китай и РФ подписали крупный контракт по поставкам зерновых.
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