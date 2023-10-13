Румунія затвердила правила імпорту українського зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Уряд Румунія затвердив механізм імпорту українського збіжжя. Тепер румунські фермери повинні отримати дозвіл для ввезення від міністерства сільського господарства та розвитку сільських територій. Для цього вони повинні документально довести, що їм потрібні обсяги для поповнення запасів. Про це заявив міністр з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Флорін Барбу, повідомляє УНН із посиланням на уряд Румунії.
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«Сьогодні уряд прийняв надзвичайну постанову, яка захищає румунських фермерів від імпорту зерна з України. На основі механізму, узгодженого з Україною, ми встановлюємо процедуру, яка дозволяє імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої лише на основі маркетингової угоди, виданої міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій», - заявив Барбу.
За його словами, імпорт українського зернових буде можливий лише для румунських фермерів та переробників, які зможуть довести документально, що їм потрібне збіжжя для поповнення запасів.
Крім того, імпортувати можна буде лише зернові, які відповідають стандартам якості, сертифікованим Національним органом з санітарно-ветеринарних питань і безпечності харчових продуктів Румунії (ANSVSA).
Деталі
Тобто, щоб імпортувати українське збіжжя румунські фермери та переробники повинні подати документи, які підтверджують необхідність у цьому. Комісія розглядає заявки і пропонує, чи видавати дозвіл, чи ні. Після чого ANSVSA видає сертифікат відповідності на продукцію, що імпортується. Своєю чергою міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій видає фермеру або переробнику дозвіл на продаж необхідної кількості продукції.
«Дозвіл на продаж закінчується, коли досягається необхідна якість імпорту. Механізм узгоджений як з нашими фермерами, так і з українською владою», - заявив Барбу.
Доповнення
10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що скоро запрацює «зерновий коридор» з України через Молдову в Румунію.
Президент Клаус Йоханніс підтвердив готовність Румунії працювати поруч з міжнародними партнерами для того, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки.