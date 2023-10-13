Румунія затвердила правила імпорту українського зерна

ukru
29 березня, 17:57 • 165988 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 207603 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 186169 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 223376 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 195300 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 162533 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 164740 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 152652 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 441285 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173560 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 117969 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 117793 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 82019 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 109832 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 45321 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 293464 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 441285 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 487988 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 492165 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 397932 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 82019 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 207603 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 147416 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 140488 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 113407 перегляди
Актуальне
Румунія затвердила правила імпорту українського зерна

Румунія затвердила правила імпорту українського зерна

Київ • УНН

 • 394077 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Уряд Румунія затвердив механізм імпорту українського збіжжя. Тепер румунські фермери повинні отримати дозвіл для ввезення від міністерства сільського господарства та розвитку сільських територій. Для цього вони повинні документально довести, що їм потрібні обсяги для поповнення запасів. Про це заявив міністр з питань сільського господарства та розвитку сільських територій Флорін Барбу, повідомляє УНН із посиланням на уряд Румунії.

Цитата

«Сьогодні уряд прийняв надзвичайну постанову, яка захищає румунських фермерів від імпорту зерна з України. На основі механізму, узгодженого з Україною, ми встановлюємо процедуру, яка дозволяє імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та сої лише на основі маркетингової угоди, виданої міністерством сільського господарства та розвитку сільських територій», - заявив Барбу.

За його словами, імпорт українського зернових буде можливий лише для румунських фермерів та переробників, які зможуть довести документально, що їм потрібне збіжжя для поповнення запасів.

Крім того, імпортувати можна буде лише зернові, які відповідають стандартам якості, сертифікованим Національним органом з санітарно-ветеринарних питань і безпечності харчових продуктів Румунії (ANSVSA).

Деталі

Тобто, щоб імпортувати українське збіжжя румунські фермери та переробники повинні подати документи, які підтверджують необхідність у цьому. Комісія розглядає заявки і пропонує, чи видавати дозвіл, чи ні. Після чого ANSVSA видає сертифікат відповідності на продукцію, що імпортується. Своєю чергою міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій видає фермеру або переробнику дозвіл на продаж необхідної кількості продукції.

«Дозвіл на продаж закінчується, коли досягається необхідна якість імпорту. Механізм узгоджений як з нашими фермерами, так і з українською владою», - заявив Барбу. 

Доповнення

10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що скоро запрацює «зерновий коридор» з України через Молдову в Румунію.

Президент Клаус Йоханніс підтвердив готовність Румунії працювати поруч з міжнародними партнерами для того, щоб сприяти експорту українських зернових на світові ринки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,113.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25