Румыния утвердила правила импорта украинского зерна

КИЕВ. 13 октября. УНН. Правительство Румынии утвердило механизм импорта украинского зерна. Теперь румынские фермеры должны получить разрешение для ввоза от министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий. Для этого они должны документально доказать, что им нужны объемы для пополнения запасов. Об этом заявил министр по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Флорин Барбу, сообщает УНН со ссылкой на правительство Румынии.