Румыния утвердила правила импорта украинского зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Правительство Румынии утвердило механизм импорта украинского зерна. Теперь румынские фермеры должны получить разрешение для ввоза от министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий. Для этого они должны документально доказать, что им нужны объемы для пополнения запасов. Об этом заявил министр по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Флорин Барбу, сообщает УНН со ссылкой на правительство Румынии.
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«Сегодня правительство приняло чрезвычайное постановление, которое защищает румынских фермеров от импорта зерна из Украины. На основе механизма, согласованного с Украиной, мы устанавливаем процедуру, которая позволяет импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои только на основе маркетингового соглашения, выданного министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий», - заявил Барбу.
По его словам, импорт украинского зерновых будет возможен только для румынских фермеров и переработчиков, которые смогут доказать документально, что им нужно зерно для пополнения запасов.
Кроме того, импортировать можно будет только зерновые, которые соответствуют стандартам качества, сертифицированным Национальным органом по санитарно-ветеринарным вопросам и безопасности пищевых продуктов Румынии (ANSVSA).
Детали
То есть, чтобы импортировать украинское зерно румынские фермеры и переработчики должны подать документы, подтверждающие необходимость в этом. Комиссия рассматривает заявки и предлагает, выдавать разрешение или нет. После чего ANSVSA выдает сертификат соответствия на импортируемую продукцию. В свою очередь министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий выдает фермеру или переработчику разрешение на продажу необходимого количества продукции.
«Разрешение на продажу заканчивается, когда достигается необходимое качество импорта. Механизм согласован как с нашими фермерами, так и с украинскими властями», - заявил Барбу.
Дополнение
10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро заработает «зерновой коридор» из Украины через Молдову в Румынию.
Президент Клаус Йоханнис подтвердил готовность Румынии работать рядом с международными партнерами для того, чтобы способствовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки.