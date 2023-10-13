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Румыния утвердила правила импорта украинского зерна

Румыния утвердила правила импорта украинского зерна

Киев • УНН

 • 394077 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Правительство Румынии утвердило механизм импорта украинского зерна. Теперь румынские фермеры должны получить разрешение для ввоза от министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий. Для этого они должны документально доказать, что им нужны объемы для пополнения запасов. Об этом заявил министр по вопросам сельского хозяйства и развития сельских территорий Флорин Барбу, сообщает УНН со ссылкой на правительство Румынии.

Цитата

«Сегодня правительство приняло чрезвычайное постановление, которое защищает румынских фермеров от импорта зерна из Украины. На основе механизма, согласованного с Украиной, мы устанавливаем процедуру, которая позволяет импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои только на основе маркетингового соглашения, выданного министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий», - заявил Барбу.

По его словам, импорт украинского зерновых будет возможен только для румынских фермеров и переработчиков, которые смогут доказать документально, что им нужно зерно для пополнения запасов.

Кроме того, импортировать можно будет только зерновые, которые соответствуют стандартам качества, сертифицированным Национальным органом по санитарно-ветеринарным вопросам и безопасности пищевых продуктов Румынии (ANSVSA).

Детали

То есть, чтобы импортировать украинское зерно румынские фермеры и переработчики должны подать документы, подтверждающие необходимость в этом. Комиссия рассматривает заявки и предлагает, выдавать разрешение или нет. После чего ANSVSA выдает сертификат соответствия на импортируемую продукцию. В свою очередь министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий выдает фермеру или переработчику разрешение на продажу необходимого количества продукции.

«Разрешение на продажу заканчивается, когда достигается необходимое качество импорта. Механизм согласован как с нашими фермерами, так и с украинскими властями», - заявил Барбу. 

Дополнение

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро заработает «зерновой коридор» из Украины через Молдову в Румынию.

Президент Клаус Йоханнис подтвердил готовность Румынии работать рядом с международными партнерами для того, чтобы способствовать экспорту украинских зерновых на мировые рынки.

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