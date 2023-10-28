Україна розширює "шляхи солідарності" для експорту зерна – Тарас Качка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Україна розширює "шляхи солідарності" для експорту зерна. Йдеться про взаємодію з Молдовою та Румунією через залізничні шляхи до порту Констанца. Це дозволить істотно збільшити перевантаження зерна. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка, передає УНН.
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"Минулого місяця ми зробили 2,5 мільйони тонн через Дунай. Цей показник можна збільшити до 4 мільйон тонн. Це зараз такий найбільший проєкт, над яким ми працюємо з партнерами", — додав Качка.
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За його словами. Саме зараз потрібно наростити можливості щодо експорту зерна, оскільки листопад-лютий — це період, коли Україна традиційно найбільше по обсягах експортувала і на цей період приходиться експорт кукурудзи.
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