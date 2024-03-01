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За програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн для висадки одного гектара винограду – Шмигаль

Київ • УНН

 • 25274 перегляди

Кабінет Міністрів України схвалив надання безповоротних грантів у розмірі до 330 000 гривень на гектар для посадки садів та виноградників у рамках програми "еРобот", спрямованої на розвиток аграрного сектору.

За програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн для висадки одного гектара винограду – Шмигаль

Кабінет міністрів України ухвалив рішення для розвитку аграрного сектору, яке стосується безповоротних грантів на висадку садів і виноградників у межах програми єРобота. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Тепер за програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн для висадки одного гектара винограду. Сьогодні внесли зміни до програми в частині безповоротних грантів на висадку садів і виноградників

- повідомив Шмигаль.

Він значив, що уряд збільшує розмір компенсації на 105 тис. грн за гектар. Максимальна сума гранту — 10 млн грн. Ці гроші не потрібно повертати за умови виконання всіх вимог, головна з яких — це створювати робочі місця.

Доповнення

Кабінет Міністрів України схвалив і передає до Верховної Ради законопроєкт про Державний аграрний реєстр для розширення його функціоналу.

Анна Мурашко

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