За програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн для висадки одного гектара винограду – Шмигаль
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України схвалив надання безповоротних грантів у розмірі до 330 000 гривень на гектар для посадки садів та виноградників у рамках програми "еРобот", спрямованої на розвиток аграрного сектору.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення для розвитку аграрного сектору, яке стосується безповоротних грантів на висадку садів і виноградників у межах програми єРобота. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
Тепер за програмою єРобота можна буде отримати 330 тис. грн для висадки одного гектара винограду. Сьогодні внесли зміни до програми в частині безповоротних грантів на висадку садів і виноградників
Він значив, що уряд збільшує розмір компенсації на 105 тис. грн за гектар. Максимальна сума гранту — 10 млн грн. Ці гроші не потрібно повертати за умови виконання всіх вимог, головна з яких — це створювати робочі місця.
Доповнення
Кабінет Міністрів України схвалив і передає до Верховної Ради законопроєкт про Державний аграрний реєстр для розширення його функціоналу.