Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что пока идет война в Украине, то россия не будет нападать на Прибалтийские страны. Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Это постоянная потенциальная угроза и не более. Пока война в Украине идет, то нигде ничего не может быть проблемного от россии - сказал Буданов, отвечая на вопрос, существует ли угроза наступления рф на прибалтийские страны.

Напомним

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выступил перед выпускниками Киевской Школы Экономики. Он убежден, что война закончится, но тогда появятся уже другие задачи, которые проще не будут.

Війна точно закінчиться, це закономірний процес, а тоді перед нами постануть інші задачі – Буданов