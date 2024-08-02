Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что рф не нападет на Прибалтийские страны, пока продолжается война в Украине.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов убежден, что пока идет война в Украине, то россия не будет нападать на Прибалтийские страны. Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Это постоянная потенциальная угроза и не более. Пока война в Украине идет, то нигде ничего не может быть проблемного от россии
Напомним
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выступил перед выпускниками Киевской Школы Экономики. Он убежден, что война закончится, но тогда появятся уже другие задачи, которые проще не будут.
Війна точно закінчиться, це закономірний процес, а тоді перед нами постануть інші задачі – Буданов 28 июля 2024, 14:30 • 75215 просмотров