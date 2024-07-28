Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выступил перед выпускниками Киевской Школы Экономики. Он убежден, что война закончится, но тогда появятся уже другие задачи, которые проще не будут. Пишет УНН со ссылкой на ГУР МО.

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины, выступил перед выпускниками Киевской Школы Экономики, которые получили степень магистров. Он поздравил их с успешным окончанием обучения и произнес речь.

Несмотря на войну и многочисленные испытания, которые выпали на долю всех украинцев, эти молодые люди остались в Украине - получать образование здесь, чтобы становиться лучше и делать лучше наше общее государство - заявил Буданов.

Он добавил, что в свое время американский боевой генерал, герой двух мировых войн Джорж Паттон сказал: «Не останавливайся. Кто-то должен быть первым, почему бы не ты?». Для человека, который стремится к знаниям и готов к вызовам - не существует недостижимых целей.

Судьба выбрала нас - нам с вами выпало жить и учиться в чрезвычайное время. Именно сейчас и именно здесь, в Украине, при нашем участии решаются глобальные вопросы, которые будут иметь определяющие последствия для истории нашего государства и для человечества в целом. Новое поколение украинской нации должно помочь миру найти ответы на эти вопросы. Война точно закончится, это закономерный процесс. А тогда перед нами встанут другие задачи, не менее важные и не менее сложные - подчеркнул глава ГУР МО.

Буданов подчеркнул, что так всегда бывает, когда нация решает идти собственным непроторенным путем. «Считаю, это нормально. Любое движение вперед встречает сопротивление. Поэтому когда вы чувствуете сопротивление, когда вам сложно, значит вы все делаете правильно», - убеждает разведчик.

Мы есть и всегда будем. И преодолеем всех врагов. Помните - вы всегда должны быть первыми, номером один. Никогда не пробовать быть «не хуже чем кто-то», или «на уровне с ведущими», нет - только номером один - заключает глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Ему также вручили почетное звание Киевской школы экономики за достижения в развитии украинской государственности, обеспечении безопасности украинской нации и стратегическое сотрудничество с образовательными и научными институтами.

Напомним,

Украинская разведка «хакнула» банковскую систему России на прошлой неделе. В частности, онлайн-сервисы не работали в «Альфа-банке», «Сбербанке», Райффайзен банке, ВТБ Банке, РСХБ Банке, Газпромбанке, Т-Банке, онлайн-банкинге iBank.