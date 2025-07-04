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Вашингтон не отказался от поддержки Киева, а отменил отдельные категории помощи - Мелони

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что США не прекращали поставки вооружения Украине, а лишь пересмотрели поставки конкретных компонентов. Это произошло после разговора Мелони с Дональдом Трампом, где обсуждались вопросы Украины и пошлин.

Вашингтон не отказался от поддержки Киева, а отменил отдельные категории помощи - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Соединенные Штаты Америки не прекращали поставки вооружения Украине. Вашингтон пересмотрел поставки конкретных компонентов. Об этом информирует агентство Ansa со ссылкой на заявление Мелони во время выступления на форуме в Массерии, передает УНН.

Детали

Глава правительства Италии сообщила, что разговаривала с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине, а также о пошлинах.

Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках конкретных компонентов. Это важный факт, но это очень отличается от полного прекращения поставок

- заявила Мелони.

Напомним, 01 июля 2025 года Пентагон приостановил отправку некоторых зенитных ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы американского оружия слишком сократились. Решение приняли еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас.

Контекст

Соединенные Штаты внезапно прекратили поставки нескольких важных видов вооружения в Украину, что вызывает беспокойство относительно оборонной позиции Киева, поскольку летнее наступление Москвы набирает обороты. Соответствующее решение Белый дом принял в начале июня, но оно только сейчас вступает в силу, сообщил человек, знакомый с этим вопросом. По словам источника, некоторое оружие уже было в пути в Украину, когда его остановили.

США приостановили поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot и GMLRS, которые сейчас находятся на складе в Польше. Решение приняли из-за опасений относительно сокращения американских запасов оружия.

Президент США Дональд Трамп во время 40-минутного разговора с Владимиром Зеленским пообещал проверить, было ли прекращено военная помощь Украине, сосредоточившись на потребностях противовоздушной обороны. Лидеры договорились о встрече профильных команд для обсуждения поставок вооружения.

путин готовит лето непрерывных атак по Украине на фоне сокращения военной помощи США - СМИ04.07.25, 18:28 • 9389 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
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