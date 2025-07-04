Вашингтон не відмовився від підтримки Києва, а скасував окремі категорії допомоги - Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Сполучені Штати Америки не припиняли постачання озброєння Україні. Вашингтон переглянув постачання конкретних компонентів. Про це інформує агенція Ansa з посиланням на заяву Мелоні під час виступу на форумі в Массерії, передає УНН.

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Глава уряду Італії повідомила, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом. Йшлося про Україну, а також мита.

Сполучені Штати не припинили постачання зброї та підтримку України, вони переглянули рішення про постачання конкретних компонентів. Це важливий факт, але це дуже відрізняється від повного припинення постачань - заявила Мелоні.

Нагадаємо, 01 липня 2025 року Пентагон зупинив відправку деяких зенітних ракет і боєприпасів до України через побоювання, що запаси американської зброї надто скоротилися. Рішення ухвалили ще на початку червня, однак воно набуло чинності лише зараз.

Контекст

Сполучені Штати раптово припинили постачання кількох важливих видів озброєння до України, що викликає занепокоєння щодо оборонної позиції Києва, оскільки літній наступ москви набирає обертів. Відповідне рішення Білий дім прийняв на початку червня, але воно лише зараз набуває чинності, повідомила людина, знайома з цим питанням. За словами джерела, деяка зброя вже була в дорозі до України, коли її зупинили.

США призупинили поставки зброї Україні, включаючи ракети Patriot та GMLRS, які зараз знаходяться на складі в Польщі. Рішення ухвалили через побоювання щодо скорочення американських запасів зброї.

Президент США Дональд Трамп під час 40-хвилинної розмови з Володимиром Зеленським пообіцяв перевірити, чи було припинено військову допомогу Україні, зосередившись на потребах протиповітряної оборони. Лідери домовилися про зустріч профільних команд для обговорення поставок озброєння.

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