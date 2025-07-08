Конференция по восстановлению Украины в Италии: украинскую делегацию возглавит Юлия Свириденко
Киев • УНН
Президент Зеленский сформировал делегацию Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC 2025) в Риме. Делегацию возглавит первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, в ее состав вошли министры ключевых ведомств.
Президент Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины. Ее возглавит первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Образовать делегацию Украины для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025) (10–11 июля 2025 года, г. Рим, Итальянская Республика)
В состав делегации вошли:
Свириденко Юлия Анатольевна – первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины, глава делегации;
Галущенко Герман Валерьевич – министр энергетики Украины;
Коваль Виталий Станиславович – министр аграрной политики и продовольствия Украины;
Кулеба Алексей Владимирович – вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины;
Марченко Сергей Михайлович – министр финансов Украины;
Сибига Андрей Иванович – министр иностранных дел Украины;
Сметанин Герман Владимирович – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
Стефанишина Ольга Витальевна – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины;
Точицкий Николай Станиславович – министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;
Умеров Рустем Энверович – министр обороны Украины;
Федоров Михаил Альбертович – вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.
Кроме того, Президент разрешил главе делегации вносить в установленном порядке изменения в состав делегации Украины, привлекать к участию в ее работе экспертов, советников, технических работников.
Добавим
Как указано в документе, глава делегации должен обеспечить во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025) координацию работы делегации Украины по определению приоритетных мер восстановления регионов, территорий и инфраструктуры, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, а также в установленном порядке дальнейшую координацию внедрения соответствующих приоритетных мер.
Зеленский откроет конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме на этой неделе08.07.25, 17:25 • 717 просмотров