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Конференция по восстановлению Украины в Италии: украинскую делегацию возглавит Юлия Свириденко

Киев • УНН

 • 48 просмотра

Президент Зеленский сформировал делегацию Украины для участия в Конференции по восстановлению Украины (URC 2025) в Риме. Делегацию возглавит первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, в ее состав вошли министры ключевых ведомств.

Конференция по восстановлению Украины в Италии: украинскую делегацию возглавит Юлия Свириденко

Президент Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины. Ее возглавит первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Образовать делегацию Украины для участия в Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025) (10–11 июля 2025 года, г. Рим, Итальянская Республика) 

– говорится в указе №94/2025-рп.

В состав делегации вошли:

Свириденко Юлия Анатольевна – первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины, глава делегации;

Галущенко Герман Валерьевич – министр энергетики Украины;

Коваль Виталий Станиславович – министр аграрной политики и продовольствия Украины;

Кулеба Алексей Владимирович – вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины;

Марченко Сергей Михайлович – министр финансов Украины;

Сибига Андрей Иванович – министр иностранных дел Украины;

Сметанин Герман Владимирович – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Стефанишина Ольга Витальевна – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины;

Точицкий Николай Станиславович – министр культуры и стратегических коммуникаций Украины;

Умеров Рустем Энверович – министр обороны Украины;

Федоров Михаил Альбертович – вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины.

Кроме того, Президент разрешил главе делегации вносить в установленном порядке изменения в состав делегации Украины, привлекать к участию в ее работе экспертов, советников, технических работников.

Добавим

Как указано в документе, глава делегации должен обеспечить во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025) координацию работы делегации Украины по определению приоритетных мер восстановления регионов, территорий и инфраструктуры, пострадавших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, а также в установленном порядке дальнейшую координацию внедрения соответствующих приоритетных мер.

Зеленский откроет конференцию по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме на этой неделе08.07.25, 17:25 • 717 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Сергей Марченко
Виталий Коваль
Рустем Умеров
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Ольга Стефанишина
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