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Британія запровадила нові санкції проти росії: хто опинився в списку

Київ • УНН

 • 139 перегляди

Велика Британія наклала санкції на двох росіян та одну юридичну особу за розробку хімічної зброї. Серед них заступник командувача військ радіологічного, хімічного і біологічного захисту зс рф та інститут, що постачає гранати з хімічною речовиною.

Британія запровадила нові санкції проти росії: хто опинився в списку

Великобританія запровадила санкції проти двох російських фізичних та однієї російської юридичної особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Йдеться про олексія ртіщева і андрія марченка: їх підозрюють у створенні хімічної зброї, яку використовують у війні проти України. Один з фігурантів є заступником командувача військ радіологічного, хімічного і біологічного захисту зс рф.

Також під санкціями опинилось акціонерне товариство "федеральний науково-виробничий центр "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"". Воно займається постачанням російським військовим гранат з речовиною для боротьби з масовими заворушеннями на окупованих територіях. Дані гранати були використані як метод ведення війни проти України всупереч Конвенції про заборону хімічної зброї, заявив британський уряд.

Наразі російське посольство у лондоні не відповіло на запит журналістів.

Нагадаємо

Міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що європейські країни, включаючи Словаччину та Угорщину, цього тижня мають узгодити 18-й пакет санкцій проти рф.

Євген Устименко

Євген Устименко

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Reuters
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