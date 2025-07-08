Британія запровадила нові санкції проти росії: хто опинився в списку

Великобританія запровадила санкції проти двох російських фізичних та однієї російської юридичної особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

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Йдеться про олексія ртіщева і андрія марченка: їх підозрюють у створенні хімічної зброї, яку використовують у війні проти України. Один з фігурантів є заступником командувача військ радіологічного, хімічного і біологічного захисту зс рф.

Також під санкціями опинилось акціонерне товариство "федеральний науково-виробничий центр "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"". Воно займається постачанням російським військовим гранат з речовиною для боротьби з масовими заворушеннями на окупованих територіях. Дані гранати були використані як метод ведення війни проти України всупереч Конвенції про заборону хімічної зброї, заявив британський уряд.

Наразі російське посольство у лондоні не відповіло на запит журналістів.

Нагадаємо

Міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що європейські країни, включаючи Словаччину та Угорщину, цього тижня мають узгодити 18-й пакет санкцій проти рф.