Британія запровадила нові санкції проти росії: хто опинився в списку
Київ • УНН
Велика Британія наклала санкції на двох росіян та одну юридичну особу за розробку хімічної зброї. Серед них заступник командувача військ радіологічного, хімічного і біологічного захисту зс рф та інститут, що постачає гранати з хімічною речовиною.
Великобританія запровадила санкції проти двох російських фізичних та однієї російської юридичної особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Йдеться про олексія ртіщева і андрія марченка: їх підозрюють у створенні хімічної зброї, яку використовують у війні проти України. Один з фігурантів є заступником командувача військ радіологічного, хімічного і біологічного захисту зс рф.
Також під санкціями опинилось акціонерне товариство "федеральний науково-виробничий центр "Науково-дослідний інститут прикладної хімії"". Воно займається постачанням російським військовим гранат з речовиною для боротьби з масовими заворушеннями на окупованих територіях. Дані гранати були використані як метод ведення війни проти України всупереч Конвенції про заборону хімічної зброї, заявив британський уряд.
Наразі російське посольство у лондоні не відповіло на запит журналістів.
Нагадаємо
Міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що європейські країни, включаючи Словаччину та Угорщину, цього тижня мають узгодити 18-й пакет санкцій проти рф.