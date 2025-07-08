Британия ввела новые санкции против россии: кто оказался в списке

Великобритания ввела санкции против двух российских физических и одного российского юридического лица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Речь идет об алексее ртищеве и андрее марченко: их подозревают в создании химического оружия, которое используют в войне против Украины. Один из фигурантов является заместителем командующего войсками радиологической, химической и биологической защиты вс рф.

Также под санкциями оказалось акционерное общество "федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт прикладной химии"". Оно занимается поставкой российским военным гранат с веществом для борьбы с массовыми беспорядками на оккупированных территориях. Данные гранаты были использованы как метод ведения войны против Украины вопреки Конвенции о запрещении химического оружия, заявило британское правительство.

В настоящее время российское посольство в Лондоне не ответило на запрос журналистов.

Напомним

Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина заявила, что европейские страны, включая Словакию и Венгрию, на этой неделе должны согласовать 18-й пакет санкций против рф.