Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина

Україна веде конструктивні переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо придбання ракет Tomahawk та іншого далекобійного озброєння, попри те, що президент Дональд Трамп раніше висловлював небажання постачати таку зброю Україні. Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Обговорення ще триває, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням наявних фінансових ресурсів для закупівлі більшого військового потенціалу у США - сказала Стефанішина в інтерв’ю програмі Balance of Power на телеканалі Bloomberg TV.

За її словами, "мова йде не лише про Tomahawk, а й про різні типи інших ракет - як великої, так і малої дальності.

Можу сказати лише одне: переговори проходять у позитивному ключі - повідомила посол.

Відповідаючи на запитання про нещодавні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, Стефанішина зазначила, що "це безумовно дуже складний період для України".

Ми наполегливо працюємо над тим, щоб надати Україні більше можливостей для протиповітряної оборони. Ми можемо пережити цю зиму і навіть наступну, але це не означає, що ми робимо все правильно - зазначила Стефанішина.

Вона також додала, що будь-яка відмова тиснути на росію буде сприйнята як "зелене світло для подальшого нарощування її можливостей".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні. Він також зазначив, що конфлікт ще не завершено і сторонам доведеться продовжувати боротьбу.

Трамп пояснив, чому важко передати Україні ракети Tomahawk