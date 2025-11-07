ukenru
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 12806 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 43232 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 48300 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 33559 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 32022 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 57362 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 36619 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 38923 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50551 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
Посол України Ольга Стефанішина заявила про "позитивні" переговори щодо придбання ракет "Томагавк" та іншого далекобійного озброєння. Це відбувається попри те, що Дональд Трамп висловив небажання постачати їх Україні.

Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина

Україна веде конструктивні переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо придбання ракет Tomahawk та іншого далекобійного озброєння, попри те, що президент Дональд Трамп раніше висловлював небажання постачати таку зброю Україні. Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

Обговорення ще триває, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням наявних фінансових ресурсів для закупівлі більшого військового потенціалу у США

- сказала Стефанішина в інтерв’ю програмі Balance of Power на телеканалі Bloomberg TV.

За її словами, "мова йде не лише про Tomahawk, а й про різні типи інших ракет - як великої, так і малої дальності.

Можу сказати лише одне: переговори проходять у позитивному ключі

- повідомила посол.

Відповідаючи на запитання про нещодавні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, Стефанішина зазначила, що "це безумовно дуже складний період для України".

Ми наполегливо працюємо над тим, щоб надати Україні більше можливостей для протиповітряної оборони. Ми можемо пережити цю зиму і навіть наступну, але це не означає, що ми робимо все правильно

- зазначила Стефанішина.

Вона також додала, що будь-яка відмова тиснути на росію буде сприйнята як "зелене світло для подальшого нарощування її можливостей".

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі ракет Tomahawk Україні. Він також зазначив, що конфлікт ще не завершено і сторонам доведеться продовжувати боротьбу.

