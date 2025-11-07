Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
Посол Украины Ольга Стефанишина заявила о "позитивных" переговорах по приобретению ракет "Томагавк" и другого дальнобойного вооружения. Это происходит несмотря на то, что Дональд Трамп выразил нежелание поставлять их Украине.
Украина ведет конструктивные переговоры с Соединенными Штатами Америки о приобретении ракет Tomahawk и другого дальнобойного вооружения, несмотря на то, что президент Дональд Трамп ранее выражал нежелание поставлять такое оружие Украине. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Обсуждение еще продолжается, но у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением имеющихся финансовых ресурсов для закупки большего военного потенциала у США
По ее словам, "речь идет не только о Tomahawk, но и о различных типах других ракет - как большой, так и малой дальности.
Могу сказать только одно: переговоры проходят в позитивном ключе
Отвечая на вопрос о недавних российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, Стефанишина отметила, что "это безусловно очень сложный период для Украины".
Мы настойчиво работаем над тем, чтобы предоставить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны. Мы можем пережить эту зиму и даже следующую, но это не означает, что мы делаем все правильно
Она также добавила, что любой отказ давить на Россию будет воспринят как "зеленый свет для дальнейшего наращивания ее возможностей".
Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Он также отметил, что конфликт еще не завершен и сторонам придется продолжать борьбу.
