ukenru
00:03 • 1252 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
19:30 • 11474 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 42078 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 47425 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 32818 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 31803 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 56950 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 36569 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 38882 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50523 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой: что она ответилаVideo6 ноября, 17:20 • 8592 просмотра
В Киеве временно ограничат движение на Столичном шоссе и изменят маршруты общественного транспортаPhoto6 ноября, 17:31 • 4522 просмотра
Удар российских БПЛА по Днепру 6 ноября: есть пострадавшие, повреждены жилые дома6 ноября, 17:33 • 5094 просмотра
Президент Польши заявил о «недостатке благодарности полякам» от Украины6 ноября, 18:16 • 5604 просмотра
Зеленский поручил СНБО готовить решения против лиц с украинским гражданством, выбравших РФ6 ноября, 18:35 • 3376 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 42073 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 27097 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 34566 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 35816 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 56950 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Антониу Гутерриш
Иван Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Греция
Бразилия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 28785 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 29423 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 31243 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 47375 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 51325 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Facebook
Дипломатка
Instagram

Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Посол Украины Ольга Стефанишина заявила о "позитивных" переговорах по приобретению ракет "Томагавк" и другого дальнобойного вооружения. Это происходит несмотря на то, что Дональд Трамп выразил нежелание поставлять их Украине.

Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина

Украина ведет конструктивные переговоры с Соединенными Штатами Америки о приобретении ракет Tomahawk и другого дальнобойного вооружения, несмотря на то, что президент Дональд Трамп ранее выражал нежелание поставлять такое оружие Украине. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Обсуждение еще продолжается, но у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением имеющихся финансовых ресурсов для закупки большего военного потенциала у США

- сказала Стефанишина в интервью программе Balance of Power на телеканале Bloomberg TV.

По ее словам, "речь идет не только о Tomahawk, но и о различных типах других ракет - как большой, так и малой дальности.

Могу сказать только одно: переговоры проходят в позитивном ключе

- сообщила посол.

Отвечая на вопрос о недавних российских атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, Стефанишина отметила, что "это безусловно очень сложный период для Украины".

Мы настойчиво работаем над тем, чтобы предоставить Украине больше возможностей для противовоздушной обороны. Мы можем пережить эту зиму и даже следующую, но это не означает, что мы делаем все правильно

- отметила Стефанишина.

Она также добавила, что любой отказ давить на Россию будет воспринят как "зеленый свет для дальнейшего наращивания ее возможностей".

Напомним

Ранее сообщалось, что Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи ракет Tomahawk Украине. Он также отметил, что конфликт еще не завершен и сторонам придется продолжать борьбу.

Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты Tomahawk23.10.25, 00:55 • 22065 просмотров

Вита Зеленецкая

Политика
Санкции
Техника
Энергетика
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина