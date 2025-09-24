Україна знайшла формат спілкування із США: Стефанішина прокоментувала зустріч Зеленського і Трампа

Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявила, що українська сторона зуміла того формату спілкування із Білим домом, який найбільше сприятиме необхідному результату. Вона також позитивно оцінила результати зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, заявила Стефанішина в ефірі телемарафону, пише УНН.

Я б загалом назвала цю зустріч дуже змістовною, дуже позитивною і, на мою думку, найбільш наповненою домовленостями і результатами… Я думаю, що ми "нащупали" той формат спілкування, який найбільше сприятиме результату

Ольга Стефанішина також додала, що є підстави сподіватися, що домовленості, досягнуті під час зустрічі Трампа і Зеленського, будуть реалізовані.

- сказала посол в інтерв’ю для телемарафону.

Публічна комунікація президента Трампа саме за результати цієї зустрічі і підготовки до неї дає надію сподіватися, що всі його меседжі будуть реалізовані. Ми вже з сьогоднішнього дня починаємо працювати над цим

Відповідаючи на питання, чи може змінитися позиція Трампа, посол відповіла: "Все може змінитися".

Ми не маємо жодних ілюзій. Україні - та нація, що не має вже жодних ілюзій, але бачить можливості, які треба використовувати