Україна знайшла формат спілкування із США: Стефанішина прокоментувала зустріч Зеленського і Трампа

$41.380.00
48.800.07
ukru
Ексклюзив
13:04 • 1354 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
12:07 • 5354 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
11:17 • 10174 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
11:04 • 16812 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 13522 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 23887 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
24 вересня, 07:25 • 16395 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
24 вересня, 06:56 • 17519 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
24 вересня, 06:43 • 14706 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 27174 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
57%
756мм
Популярнi новини
Вся Європа стикається із загрозами дестабілізації з боку росії – Макрон24 вересня, 03:52 • 10093 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 41358 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 32095 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo24 вересня, 06:00 • 27385 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 17967 перегляди
Публікації
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики11:04 • 16794 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 18436 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 23875 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto24 вересня, 05:30 • 32597 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto24 вересня, 05:16 • 41863 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Німеччина
Європа
Реклама
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 33984 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 94147 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 54092 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 68315 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 119886 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
МіГ-31
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Нафта

Україна знайшла формат спілкування із США: Стефанішина прокоментувала зустріч Зеленського і Трампа

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Посол України в США Ольга Стефанішина позитивно оцінила зустріч Зеленського з Трампом, назвавши її змістовною та результативною. Вона зазначила, що Україна "нащупала" формат спілкування, який сприятиме досягненню результатів.

Україна знайшла формат спілкування із США: Стефанішина прокоментувала зустріч Зеленського і Трампа

Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявила, що українська сторона зуміла того формату спілкування із Білим домом, який найбільше сприятиме необхідному результату. Вона також позитивно оцінила результати зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, заявила Стефанішина в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

Я б загалом назвала цю зустріч дуже змістовною, дуже позитивною і, на мою думку, найбільш наповненою домовленостями і результатами… Я думаю, що ми "нащупали" той формат спілкування, який найбільше сприятиме результату 

 - сказала Стефанішина.

Ольга Стефанішина також додала, що є підстави сподіватися, що домовленості, досягнуті під час зустрічі Трампа і Зеленського, будуть реалізовані.

Публічна комунікація президента Трампа саме за результати цієї зустрічі і підготовки до неї дає надію сподіватися, що всі його меседжі будуть реалізовані. Ми вже з сьогоднішнього дня починаємо працювати над цим

- сказала посол в інтерв’ю для телемарафону.

Відповідаючи на питання, чи може змінитися позиція Трампа, посол відповіла: "Все може змінитися".

Ми не маємо жодних ілюзій. Україні - та нація, що не має вже жодних ілюзій, але бачить можливості, які треба використовувати

- зазначила Стефанішина.

Доповнення

Стефанішина повідомила, що 30 вересня українська делегація, можливо, прибуде з візитом до Сполучених Штатів задля переговорів щодо юридичної частини домовленості про спільне виробництво зброї.

Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості

- сказала вона.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки