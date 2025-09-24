Україна знайшла формат спілкування із США: Стефанішина прокоментувала зустріч Зеленського і Трампа
Київ • УНН
Посол України в США Ольга Стефанішина позитивно оцінила зустріч Зеленського з Трампом, назвавши її змістовною та результативною. Вона зазначила, що Україна "нащупала" формат спілкування, який сприятиме досягненню результатів.
Посол України в Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявила, що українська сторона зуміла того формату спілкування із Білим домом, який найбільше сприятиме необхідному результату. Вона також позитивно оцінила результати зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, заявила Стефанішина в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
Я б загалом назвала цю зустріч дуже змістовною, дуже позитивною і, на мою думку, найбільш наповненою домовленостями і результатами… Я думаю, що ми "нащупали" той формат спілкування, який найбільше сприятиме результату
Ольга Стефанішина також додала, що є підстави сподіватися, що домовленості, досягнуті під час зустрічі Трампа і Зеленського, будуть реалізовані.
Публічна комунікація президента Трампа саме за результати цієї зустрічі і підготовки до неї дає надію сподіватися, що всі його меседжі будуть реалізовані. Ми вже з сьогоднішнього дня починаємо працювати над цим
Відповідаючи на питання, чи може змінитися позиція Трампа, посол відповіла: "Все може змінитися".
Ми не маємо жодних ілюзій. Україні - та нація, що не має вже жодних ілюзій, але бачить можливості, які треба використовувати
Доповнення
Стефанішина повідомила, що 30 вересня українська делегація, можливо, прибуде з візитом до Сполучених Штатів задля переговорів щодо юридичної частини домовленості про спільне виробництво зброї.
Ми сподіваємося, що вже 30 вересня українська команда прибуде для переговорів стосовно юридичної частини домовленості