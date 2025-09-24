Украина нашла формат общения с США: Стефанишина прокомментировала встречу Зеленского и Трампа

Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина заявила, что украинская сторона сумела найти тот формат общения с Белым домом, который наиболее будет способствовать необходимому результату. Она также положительно оценила результаты встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, заявила Стефанишина в эфире телемарафона, пишет УНН.

Я бы в целом назвала эту встречу очень содержательной, очень позитивной и, по моему мнению, наиболее наполненной договоренностями и результатами… Я думаю, что мы "нащупали" тот формат общения, который наиболее будет способствовать результату

Ольга Стефанишина также добавила, что есть основания надеяться, что договоренности, достигнутые во время встречи Трампа и Зеленского, будут реализованы.

Публичная коммуникация президента Трампа именно по результатам этой встречи и подготовки к ней дает надежду, что все его месседжи будут реализованы. Мы уже с сегодняшнего дня начинаем работать над этим

Отвечая на вопрос, может ли измениться позиция Трампа, посол ответила: "Все может измениться".

У нас нет никаких иллюзий. Украина - та нация, которая не имеет уже никаких иллюзий, но видит возможности, которые нужно использовать