Украина нашла формат общения с США: Стефанишина прокомментировала встречу Зеленского и Трампа
Киев • УНН
Посол Украины в США Ольга Стефанишина положительно оценила встречу Зеленского с Трампом, назвав ее содержательной и результативной. Она отметила, что Украина "нащупала" формат общения, который будет способствовать достижению результатов.
Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина заявила, что украинская сторона сумела найти тот формат общения с Белым домом, который наиболее будет способствовать необходимому результату. Она также положительно оценила результаты встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, заявила Стефанишина в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
Я бы в целом назвала эту встречу очень содержательной, очень позитивной и, по моему мнению, наиболее наполненной договоренностями и результатами… Я думаю, что мы "нащупали" тот формат общения, который наиболее будет способствовать результату
Ольга Стефанишина также добавила, что есть основания надеяться, что договоренности, достигнутые во время встречи Трампа и Зеленского, будут реализованы.
Публичная коммуникация президента Трампа именно по результатам этой встречи и подготовки к ней дает надежду, что все его месседжи будут реализованы. Мы уже с сегодняшнего дня начинаем работать над этим
Отвечая на вопрос, может ли измениться позиция Трампа, посол ответила: "Все может измениться".
У нас нет никаких иллюзий. Украина - та нация, которая не имеет уже никаких иллюзий, но видит возможности, которые нужно использовать
Дополнение
Стефанишина сообщила, что 30 сентября украинская делегация, возможно, прибудет с визитом в Соединенные Штаты для переговоров по юридической части договоренности о совместном производстве оружия.
Мы надеемся, что уже 30 сентября украинская команда прибудет для переговоров относительно юридической части договоренности