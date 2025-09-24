Украина нашла формат общения с США: Стефанишина прокомментировала встречу Зеленского и Трампа

$41.380.00
48.800.07
ukru
Эксклюзив
13:04 • 1268 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
12:07 • 5178 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
11:17 • 10090 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
11:04 • 16640 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Эксклюзив
10:07 • 13443 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 23759 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
24 сентября, 07:25 • 16365 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
24 сентября, 06:56 • 17504 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
24 сентября, 06:43 • 14701 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 27169 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
57%
756мм
Популярные новости
Вся Европа сталкивается с угрозами дестабилизации со стороны России – Макрон24 сентября, 03:52 • 10094 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 41359 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 32096 просмотра
В рф сообщают о новой атаке на нефтехимический комплекс в БашкортостанеPhotoVideo24 сентября, 06:00 • 27386 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 17968 просмотра
публикации
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы11:04 • 16640 просмотра
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 18305 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 23759 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto24 сентября, 05:30 • 32455 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto24 сентября, 05:16 • 41718 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Руслан Кравченко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 33939 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 94108 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 54057 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 68283 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 119852 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Дія (сервис)
9К720 Искандер
Хранитель
МиГ-31

Украина нашла формат общения с США: Стефанишина прокомментировала встречу Зеленского и Трампа

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Посол Украины в США Ольга Стефанишина положительно оценила встречу Зеленского с Трампом, назвав ее содержательной и результативной. Она отметила, что Украина "нащупала" формат общения, который будет способствовать достижению результатов.

Украина нашла формат общения с США: Стефанишина прокомментировала встречу Зеленского и Трампа

Посол Украины в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина заявила, что украинская сторона сумела найти тот формат общения с Белым домом, который наиболее будет способствовать необходимому результату. Она также положительно оценила результаты встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, заявила Стефанишина в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

Я бы в целом назвала эту встречу очень содержательной, очень позитивной и, по моему мнению, наиболее наполненной договоренностями и результатами… Я думаю, что мы "нащупали" тот формат общения, который наиболее будет способствовать результату 

 - сказала Стефанишина.

Ольга Стефанишина также добавила, что есть основания надеяться, что договоренности, достигнутые во время встречи Трампа и Зеленского, будут реализованы.

Публичная коммуникация президента Трампа именно по результатам этой встречи и подготовки к ней дает надежду, что все его месседжи будут реализованы. Мы уже с сегодняшнего дня начинаем работать над этим

- сказала посол в интервью для телемарафона.

Отвечая на вопрос, может ли измениться позиция Трампа, посол ответила: "Все может измениться".

У нас нет никаких иллюзий. Украина - та нация, которая не имеет уже никаких иллюзий, но видит возможности, которые нужно использовать

- отметила Стефанишина.

Дополнение

Стефанишина сообщила, что 30 сентября украинская делегация, возможно, прибудет с визитом в Соединенные Штаты для переговоров по юридической части договоренности о совместном производстве оружия.

Мы надеемся, что уже 30 сентября украинская команда прибудет для переговоров относительно юридической части договоренности

- сказала она.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Белый дом
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты