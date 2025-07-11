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Битва за санаторій "Жовтень": експерт розповів про можливі приховані інтереси АРМА

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Дві благодійні організації звинувачують АРМА у дискримінації та перешкоджанні відродженню санаторію "Жовтень" у Конча-Заспі. Вони стверджують, що тендерні вимоги були прописані під "дружні" компанії, що унеможливлює їх участь.

Битва за санаторій "Жовтень": експерт розповів про можливі приховані інтереси АРМА

Міжнародний благодійний фонд "Реабілітаційний центр "Шпиталь Майдану" та Благодійна організація "Реабілітаційний центр "Спіріт" заявили про дискримінацію з боку державного Агентства з розшуку та менеджменту активів, яка перешкоджає їх намірам відродити санаторій "Жовтень" у Конча-Заспі під Києвом та перетворити його на потужний центр реабілітації для військових і цивільних, пише УНН.

Про це свідчать подані організаціями через систему Prozorro скарги до Антимонопольного комітету України на те, що АРМА обмежило конкуренцію та встановило дискримінаційні вимоги в тендерній документації, яка визначає умови обрання управителя майнового комплексу санаторій "Жовтень".

Контекст

2 червня 2025 року Агентство почало в системі Prozorro тендер з відбору управителя санаторію "Жовтень", в якому брали участь лише дві компанії, що узгоджували свої дії, а ниточки, як заявляє у своєму блозі політолог Мар’ян Ощановський, від них тягнулися до "сірих кардиналів" Бориса Кауфмана та Ігоря Кривецького.

Через значний медійний розголос АРМА зупинило передачу санаторію "Жовтень".

Але 1 липня 2025 року, Агентство вдруге оголосило тендер. Як стверджує, Ощановський, тендерні вимоги були прописані під "дружні" компанії, наприклад, група компаній "Едем Медікал" Ігоря Кривецького. Наприклад, окрім ліцензії МОЗ на медичну практику, учасник мав підтвердити наявність певних сертифікатів та підтвердити досвід у сфері виробництва та/або обігу харчових продуктів.

Як всі вже здогадалися, група компаній "Едем Медікал" Ігоря Кривецького відповідає названим кваліфікаційним критеріям та іншим дискримінаційним вимогам, які Агентство виписало у тендерній документації. "Едем Медікал" цим критеріям відповідає, а ось ТОВ "Клінічний санаторій "Жовтень" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", яке більше 30 років організовувало роботу санаторію "Жовтень", ні.

"Так само, цим дискримінаційним вимогам не відповідають всі санаторно-курортні заклади України", - зауважує політолог та додає, що таким чином і загальнонаціональні реабілітаційні центри та благодійні організації, зокрема, МБФ "РЦ "Шпиталь Майдану" та БО "РЦ "Спіріт" також не могли брати участь у тендері. .

Ще один аргумент, в пункті 5 розділу І Тендерної документації за 01.07.2025 з’явився новий абзац, якого не було у відповідному пункті Тендерної документації за 02.06.2025:

"у разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації".

Сказане свідчить про те, що Агентство готується застосувати схему "Консорціум", суть якої переконливо й красномовно пояснив у своєму розслідуванні журналіст Михайло Ткач – про людей з близького оточення віце-прем’єрки Ольги Стефанішоної, які "з гівна і палок" зліпили Консорціум, який отримав в управління Будинок профспілок у Києві, найбільшого в Україні виробника ягід на Житомирщині, торговельний центр на Франківщині та інші активи.

Цю схему АРМА застосовує коли після штучного звуження кола потенційних учасників торгів взагалі нікого не залишається, ні своїх, ні чужих. Тоді беруть декілька компаній, кожна з яких відповідає різним кваліфікаційним критеріям, об’єднують їх у Консорціум і так отримують учасника який начебто підходить по всім вимогам тендерної документації.

Слід додати, що "Жовтень" є лише одним з багатьох активів Федерації профспілок України, які були передані в управління АРМА два роки тому. Політолог Ощановський звертає увагу, що нинішня керівниця Агентства Олена Дума з 2015 року була профспілковою активісткою, зокрема, в 2017 році стала співзасновницею і заступницею голови Федерації профспілок України "Профспілковий наступ".

"1) оскільки Голова Агентства Олена Дума є знаною і впливовою діячкою профспілкових організацій України, то чи немає суперечності між її можливими приватними інтересами та службовими чи представницькими повноваженнями, що можуть впливати на об’єктивність або неупередженість прийняття нею рішень, щодо організації здійснення заходів, пов’язаних з управлінням санаторієм "Жовтень" та іншими активами Федерації профспілок України, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (питання до НАЗК);

2) чи є все, що останнім часом відбувається з санаторієм "Жовтень", продовженням чиновниками АРМА триваючої багато років схеми з дерибану столичної землі у Конча-Заспі під Києвом (питання до НАБУ)", - резюмує політолог.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітика
Антимонопольний комітет України
Національне антикорупційне бюро України
Стефанішина Ольга Віталіївна
Україна
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