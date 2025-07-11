Битва за санаторий "Жовтень": эксперт рассказал о возможных скрытых интересах АРМА

Международный благотворительный фонд "Реабилитационный центр "Госпиталь Майдана" и Благотворительная организация "Реабилитационный центр "Спирит" заявили о дискриминации со стороны государственного Агентства по розыску и менеджменту активов, которая препятствует их намерениям возродить санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе под Киевом и превратить его в мощный центр реабилитации для военных и гражданских, пишет УНН.

Об этом свидетельствуют поданные организациями через систему Prozorro жалобы в Антимонопольный комитет Украины на то, что АРМА ограничило конкуренцию и установило дискриминационные требования в тендерной документации, которая определяет условия избрания управляющего имущественного комплекса санатория "Жовтень".

Контекст

2 июня 2025 года Агентство начало в системе Prozorro тендер по отбору управляющего санатория "Жовтень", в котором участвовали только две компании, согласовывавшие свои действия, а ниточки, как заявляет в своем блоге политолог Марьян Ощановский, от них тянулись к "серым кардиналам" Борису Кауфману и Игорю Кривецкому.

Из-за значительной медийной огласки АРМА остановило передачу санатория "Жовтень".

Но 1 июля 2025 года Агентство во второй раз объявило тендер. Как утверждает Ощановский, тендерные требования были прописаны под "дружественные" компании, например, группа компаний "Эдем Медикал" Игоря Кривецкого. Например, кроме лицензии Минздрава на медицинскую практику, участник должен был подтвердить наличие определенных сертификатов и подтвердить опыт в сфере производства и/или оборота пищевых продуктов.

Как все уже догадались, группа компаний "Эдем Медикал" Игоря Кривецкого соответствует названным квалификационным критериям и другим дискриминационным требованиям, которые Агентство выписало в тендерной документации. "Эдем Медикал" этим критериям соответствует, а вот ООО "Клинический санаторий "Жовтень" ЧАО "Укрпрофздравница", которое более 30 лет организовывало работу санатория "Жовтень", нет.

"Так же, этим дискриминационным требованиям не соответствуют все санаторно-курортные учреждения Украины", - отмечает политолог и добавляет, что таким образом и общенациональные реабилитационные центры и благотворительные организации, в частности, МБФ "РЦ "Госпиталь Майдана" и БО "РЦ "Спирит" также не могли участвовать в тендере.

Еще один аргумент, в пункте 5 раздела I Тендерной документации от 01.07.2025 появился новый абзац, которого не было в соответствующем пункте Тендерной документации от 02.06.2025:

"в случае участия объединения участников подтверждение соответствия квалификационным критериям осуществляется с учетом обобщенных объединенных показателей каждого участника такого объединения на основании предоставленной объединением информации".

Сказанное свидетельствует о том, что Агентство готовится применить схему "Консорциум", суть которой убедительно и красноречиво объяснил в своем расследовании журналист Михаил Ткач – о людях из близкого окружения вице-премьера Ольги Стефанишиной, которые "из говна и палок" слепили Консорциум, который получил в управление Дом профсоюзов в Киеве, крупнейшего в Украине производителя ягод на Житомирщине, торговый центр на Франковщине и другие активы.

Эту схему АРМА применяет, когда после искусственного сужения круга потенциальных участников торгов вообще никого не остается, ни своих, ни чужих. Тогда берут несколько компаний, каждая из которых соответствует разным квалификационным критериям, объединяют их в Консорциум и так получают участника, который якобы подходит по всем требованиям тендерной документации.

Следует добавить, что "Жовтень" является лишь одним из многих активов Федерации профсоюзов Украины, которые были переданы в управление АРМА два года назад. Политолог Ощановский обращает внимание, что нынешняя руководительница Агентства Елена Дума с 2015 года была профсоюзной активисткой, в частности, в 2017 году стала соучредителем и заместителем председателя Федерации профсоюзов Украины "Профсоюзное наступление".

"1) поскольку Председатель Агентства Елена Дума является известным и влиятельным деятелем профсоюзных организаций Украины, то нет ли противоречия между ее возможными частными интересами и служебными или представительскими полномочиями, которые могут влиять на объективность или беспристрастность принятия ею решений относительно организации осуществления мероприятий, связанных с управлением санаторием "Жовтень" и другими активами Федерации профсоюзов Украины, или на совершение или несовершение действий при выполнении указанных полномочий (вопрос к НАПК);

2) является ли все, что в последнее время происходит с санаторием "Жовтень", продолжением чиновниками АРМА продолжающейся много лет схемы по дерибану столичной земли в Конча-Заспе под Киевом (вопрос к НАБУ)", - резюмирует политолог.