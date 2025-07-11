Битва за санаторий "Жовтень": эксперт рассказал о возможных скрытых интересах АРМА

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
14:42 • 28708 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
14:05 • 49278 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
12:36 • 64036 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11:30 • 47819 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
11 июля, 09:10 • 56622 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
11 июля, 08:32 • 57625 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
11 июля, 07:47 • 55284 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
11 июля, 06:48 • 47292 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
11 июля, 06:21 • 37494 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Эксклюзив
11 июля, 05:21 • 27858 просмотра
Как помочь ребенку развить эмоциональную устойчивость: советы психолога
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.7м/с
43%
748мм
Популярные новости
Германия планирует закупить больше истребителей F-35 у США - Politico11 июля, 07:19 • 15176 просмотра
К экс-министру Кубракову пришли с обысками - источник11 июля, 07:56 • 74592 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 75628 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне12:06 • 51004 просмотра
В Харькове разоблачен тайный склад оружия, заложенный российскими спецслужбами для диверсантов12:24 • 23906 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
14:42 • 28708 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
14:05 • 49279 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 117295 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 141573 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 177088 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму15:54 • 9398 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль15:30 • 11181 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне12:06 • 51269 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 75890 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 55994 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Битва за санаторий "Жовтень": эксперт рассказал о возможных скрытых интересах АРМА

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Две благотворительные организации обвиняют АРМА в дискриминации и препятствовании возрождению санатория "Жовтень" в Конча-Заспе. Они утверждают, что тендерные требования были прописаны под "дружественные" компании, что делает невозможным их участие.

Битва за санаторий "Жовтень": эксперт рассказал о возможных скрытых интересах АРМА

Международный благотворительный фонд "Реабилитационный центр "Госпиталь Майдана" и Благотворительная организация "Реабилитационный центр "Спирит" заявили о дискриминации со стороны государственного Агентства по розыску и менеджменту активов, которая препятствует их намерениям возродить санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе под Киевом и превратить его в мощный центр реабилитации для военных и гражданских, пишет УНН.

Об этом свидетельствуют поданные организациями через систему Prozorro жалобы в Антимонопольный комитет Украины на то, что АРМА ограничило конкуренцию и установило дискриминационные требования в тендерной документации, которая определяет условия избрания управляющего имущественного комплекса санатория "Жовтень".

Контекст

2 июня 2025 года Агентство начало в системе Prozorro тендер по отбору управляющего санатория "Жовтень", в котором участвовали только две компании, согласовывавшие свои действия, а ниточки, как заявляет в своем блоге политолог Марьян Ощановский, от них тянулись к "серым кардиналам" Борису Кауфману и Игорю Кривецкому.

Из-за значительной медийной огласки АРМА остановило передачу санатория "Жовтень".

Но 1 июля 2025 года Агентство во второй раз объявило тендер. Как утверждает Ощановский, тендерные требования были прописаны под "дружественные" компании, например, группа компаний "Эдем Медикал" Игоря Кривецкого. Например, кроме лицензии Минздрава на медицинскую практику, участник должен был подтвердить наличие определенных сертификатов и подтвердить опыт в сфере производства и/или оборота пищевых продуктов.

Как все уже догадались, группа компаний "Эдем Медикал" Игоря Кривецкого соответствует названным квалификационным критериям и другим дискриминационным требованиям, которые Агентство выписало в тендерной документации. "Эдем Медикал" этим критериям соответствует, а вот ООО "Клинический санаторий "Жовтень" ЧАО "Укрпрофздравница", которое более 30 лет организовывало работу санатория "Жовтень", нет.

"Так же, этим дискриминационным требованиям не соответствуют все санаторно-курортные учреждения Украины", - отмечает политолог и добавляет, что таким образом и общенациональные реабилитационные центры и благотворительные организации, в частности, МБФ "РЦ "Госпиталь Майдана" и БО "РЦ "Спирит" также не могли участвовать в тендере.

Еще один аргумент, в пункте 5 раздела I Тендерной документации от 01.07.2025 появился новый абзац, которого не было в соответствующем пункте Тендерной документации от 02.06.2025:

"в случае участия объединения участников подтверждение соответствия квалификационным критериям осуществляется с учетом обобщенных объединенных показателей каждого участника такого объединения на основании предоставленной объединением информации".

Сказанное свидетельствует о том, что Агентство готовится применить схему "Консорциум", суть которой убедительно и красноречиво объяснил в своем расследовании журналист Михаил Ткач – о людях из близкого окружения вице-премьера Ольги Стефанишиной, которые "из говна и палок" слепили Консорциум, который получил в управление Дом профсоюзов в Киеве, крупнейшего в Украине производителя ягод на Житомирщине, торговый центр на Франковщине и другие активы.

Эту схему АРМА применяет, когда после искусственного сужения круга потенциальных участников торгов вообще никого не остается, ни своих, ни чужих. Тогда берут несколько компаний, каждая из которых соответствует разным квалификационным критериям, объединяют их в Консорциум и так получают участника, который якобы подходит по всем требованиям тендерной документации.

Следует добавить, что "Жовтень" является лишь одним из многих активов Федерации профсоюзов Украины, которые были переданы в управление АРМА два года назад. Политолог Ощановский обращает внимание, что нынешняя руководительница Агентства Елена Дума с 2015 года была профсоюзной активисткой, в частности, в 2017 году стала соучредителем и заместителем председателя Федерации профсоюзов Украины "Профсоюзное наступление".

"1) поскольку Председатель Агентства Елена Дума является известным и влиятельным деятелем профсоюзных организаций Украины, то нет ли противоречия между ее возможными частными интересами и служебными или представительскими полномочиями, которые могут влиять на объективность или беспристрастность принятия ею решений относительно организации осуществления мероприятий, связанных с управлением санаторием "Жовтень" и другими активами Федерации профсоюзов Украины, или на совершение или несовершение действий при выполнении указанных полномочий (вопрос к НАПК);

2) является ли все, что в последнее время происходит с санаторием "Жовтень", продолжением чиновниками АРМА продолжающейся много лет схемы по дерибану столичной земли в Конча-Заспе под Киевом (вопрос к НАБУ)", - резюмирует политолог.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Обществополитика
Антимонопольный комитет Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Ольга Стефанишина
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9