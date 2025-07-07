Україна готова відкривати три переговорні кластери для вступу до ЄС вже у липні - Стефанішина

Україна виконала всі умови для старту переговорів про членство в ЄС за ключовими напрямками та готова розпочати їх вже у липні. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Я думаю, що зараз питання не про те, коли будуть відкриті перемовини для України, і для Молдови. Питання в тому, коли саме ЄС до цього дозріє. Ми виконали всі умови щодо відкриття половини всіх наших переговорних напрямків, починаючи з базових основ, основи членства в ЄС і готові відкривати вже у липні всі три кластери, або починати з першого кластеру разом з Молдовою - сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що до кінця цього року мають бути відкриті всі переговорні напрямки, і це вже питання політичне, оскільки це робота парламенту, робота уряду.

Нагадаємо

Початок переговорів про вступ України до Євросоюзу не вимагає одноголосної підтримки всіх 27 країн-членів. Блокування з боку Угорщини лише підштовхнуло ЄС до глибшого аналізу процедури розширення та пошуку правових рішень для продовження євроінтеграції.