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Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
17:19 • 6171 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
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Україна готова відкривати три переговорні кластери для вступу до ЄС вже у липні - Стефанішина

Київ • УНН

 • 967 перегляди

Україна виконала всі умови для початку переговорів про членство в ЄС за ключовими напрямками. Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявила про готовність відкрити три кластери вже у липні.

Україна готова відкривати три переговорні кластери для вступу до ЄС вже у липні - Стефанішина

Україна виконала всі умови для старту переговорів про членство в ЄС за ключовими напрямками та готова розпочати їх вже у липні. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає УНН

Деталі

Я думаю, що зараз питання не про те, коли будуть відкриті перемовини для України, і для Молдови. Питання в тому, коли саме ЄС до цього дозріє. Ми виконали всі умови щодо відкриття половини всіх наших переговорних напрямків, починаючи з базових основ, основи членства в ЄС і готові відкривати вже у липні всі три кластери, або починати з першого кластеру разом з Молдовою

- сказала Стефанішина. 

Вона зазначила, що до кінця цього року мають бути відкриті всі переговорні напрямки, і це вже питання політичне, оскільки це робота парламенту, робота уряду.

Нагадаємо

 Початок переговорів про вступ України до Євросоюзу не вимагає одноголосної підтримки всіх 27 країн-членів. Блокування з боку Угорщини лише підштовхнуло ЄС до глибшого аналізу процедури розширення та пошуку правових рішень для продовження євроінтеграції. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Стефанішина Ольга Віталіївна
Європейський Союз
Угорщина
Україна
Молдова
Tesla
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