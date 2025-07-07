Украина готова открыть три переговорных кластера для вступления в ЕС уже в июле - Стефанишина

Украина выполнила все условия для начала переговоров о членстве в ЕС по ключевым направлениям и готова начать их уже в июле. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Я думаю, что сейчас вопрос не о том, когда будут открыты переговоры для Украины и для Молдовы. Вопрос в том, когда именно ЕС к этому созреет. Мы выполнили все условия по открытию половины всех наших переговорных направлений, начиная с базовых основ, основы членства в ЕС и готовы открывать уже в июле все три кластера, или начинать с первого кластера вместе с Молдовой - сказала Стефанишина.

Она отметила, что до конца этого года должны быть открыты все переговорные направления, и это уже вопрос политический, поскольку это работа парламента, работа правительства.

Напомним

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Блокирование со стороны Венгрии лишь подтолкнуло ЕС к более глубокому анализу процедуры расширения и поиску правовых решений для продолжения евроинтеграции.