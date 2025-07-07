Украина готова открыть три переговорных кластера для вступления в ЕС уже в июле - Стефанишина

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
17:19 • 4075 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
12:46 • 24676 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 59088 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 70828 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 87458 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 157636 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 63888 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 83410 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 137546 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 131803 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.4м/с
47%
743мм
Популярные новости
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 77449 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 63916 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 57289 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 32892 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 43351 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 43963 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 33412 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 57929 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 64571 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 157664 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 77942 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 273183 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 116188 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 234699 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 258534 просмотра
Актуальное
Truth Social
Северный поток — 2
Forbes
Нью-Йорк Таймс
Дія (сервис)

Украина готова открыть три переговорных кластера для вступления в ЕС уже в июле - Стефанишина

Киев • УНН

 • 525 просмотра

Украина выполнила все условия для начала переговоров о членстве в ЕС по ключевым направлениям. Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина заявила о готовности открыть три кластера уже в июле.

Украина готова открыть три переговорных кластера для вступления в ЕС уже в июле - Стефанишина

Украина выполнила все условия для начала переговоров о членстве в ЕС по ключевым направлениям и готова начать их уже в июле. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает УНН

Детали

Я думаю, что сейчас вопрос не о том, когда будут открыты переговоры для Украины и для Молдовы. Вопрос в том, когда именно ЕС к этому созреет. Мы выполнили все условия по открытию половины всех наших переговорных направлений, начиная с базовых основ, основы членства в ЕС и готовы открывать уже в июле все три кластера, или начинать с первого кластера вместе с Молдовой

- сказала Стефанишина. 

Она отметила, что до конца этого года должны быть открыты все переговорные направления, и это уже вопрос политический, поскольку это работа парламента, работа правительства.

Напомним

 Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз не требует единогласной поддержки всех 27 стран-членов. Блокирование со стороны Венгрии лишь подтолкнуло ЕС к более глубокому анализу процедуры расширения и поиску правовых решений для продолжения евроинтеграции. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Ольга Стефанишина
Европейский Союз
Венгрия
Украина
Молдова
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9