15:43 • 3742 перегляди
Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026 з дефіцитом 18,4% ВВП
Ексклюзив
14:18 • 11139 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 16518 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
15 вересня, 09:58 • 21025 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 49808 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 34444 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 31652 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 35648 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 57584 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 73002 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Несу з собою мужність і стійкість народу України: Стефанішина розпочала роботу на посаді посла в США

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Ексвіце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина розпочала роботу як посол України в США. Вона провела хвилину мовчання, вшановуючи пам'ять загиблих за незалежність України.

Несу з собою мужність і стійкість народу України: Стефанішина розпочала роботу на посаді посла в США

Ексвіце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що розпочинає роботу на посаді посла України в США, передає УНН.

Розпочинаючи свою місію як Посол у Сполучених Штатах, я несу з собою мужність і стійкість нашого народу 

- написала Стефанішина.

Додамо

Сьогодні разом із командою Стефанішина провела "хвилину мовчання", щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України.

Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатію — захищаючи суверенітет, зміцнюючи партнерські відносини та прагнучи справедливого та тривалого миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну 

- додала Стефанішина.

Нагадаємо

З 2022 року щодня о 9:00 ранку в Україні проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув внаслідок збройної агресії росії.

Антоніна Туманова

Політика
Ольга Стефанишина
Сполучені Штати Америки
Україна