Несу з собою мужність і стійкість народу України: Стефанішина розпочала роботу на посаді посла в США
Київ • УНН
Ексвіце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина розпочала роботу як посол України в США. Вона провела хвилину мовчання, вшановуючи пам'ять загиблих за незалежність України.
Ексвіце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що розпочинає роботу на посаді посла України в США, передає УНН.
Розпочинаючи свою місію як Посол у Сполучених Штатах, я несу з собою мужність і стійкість нашого народу
Додамо
Сьогодні разом із командою Стефанішина провела "хвилину мовчання", щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України.
Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатію — захищаючи суверенітет, зміцнюючи партнерські відносини та прагнучи справедливого та тривалого миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну
Нагадаємо
З 2022 року щодня о 9:00 ранку в Україні проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання, щоб вшанувати пам'ять тих, хто загинув внаслідок збройної агресії росії.