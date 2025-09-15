Несу з собою мужність і стійкість народу України: Стефанішина розпочала роботу на посаді посла в США

Ексвіце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що розпочинає роботу на посаді посла України в США, передає УНН.

Розпочинаючи свою місію як Посол у Сполучених Штатах, я несу з собою мужність і стійкість нашого народу

Сьогодні разом із командою Стефанішина провела "хвилину мовчання", щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя за незалежність і свободу України.

Саме завдяки їхній жертві ми продовжуємо дипломатію — захищаючи суверенітет, зміцнюючи партнерські відносини та прагнучи справедливого та тривалого миру. З глибокою вдячністю всім, хто захищає Україну