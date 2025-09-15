Несу с собой мужество и стойкость народа Украины: Стефанишина приступила к работе на посту посла в США
Киев • УНН
Экс-вице-премьер-министр Ольга Стефанишина приступила к работе в качестве посла Украины в США. Она провела минуту молчания, почтив память погибших за независимость Украины.
Экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что начинает работу в должности посла Украины в США, передает УНН.
Начиная свою миссию в качестве Посла в Соединенных Штатах, я несу с собой мужество и стойкость нашего народа
Сегодня вместе с командой Стефанишина провела "минуту молчания", чтобы почтить тех, кто отдал свою жизнь за независимость и свободу Украины.
Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатию — защищая суверенитет, укрепляя партнерские отношения и стремясь к справедливому и прочному миру. С глубокой благодарностью всем, кто защищает Украину
С 2022 года ежедневно в 9:00 утра в Украине проводится общенациональная минута молчания, чтобы почтить память тех, кто погиб в результате вооруженной агрессии россии.