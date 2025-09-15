$41.280.03
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
753мм
Несу с собой мужество и стойкость народа Украины: Стефанишина приступила к работе на посту посла в США

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Экс-вице-премьер-министр Ольга Стефанишина приступила к работе в качестве посла Украины в США. Она провела минуту молчания, почтив память погибших за независимость Украины.

Несу с собой мужество и стойкость народа Украины: Стефанишина приступила к работе на посту посла в США

Экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что начинает работу в должности посла Украины в США, передает УНН.

Начиная свою миссию в качестве Посла в Соединенных Штатах, я несу с собой мужество и стойкость нашего народа 

- написала Стефанишина.

Добавим

Сегодня вместе с командой Стефанишина провела "минуту молчания", чтобы почтить тех, кто отдал свою жизнь за независимость и свободу Украины.

Именно благодаря их жертве мы продолжаем дипломатию — защищая суверенитет, укрепляя партнерские отношения и стремясь к справедливому и прочному миру. С глубокой благодарностью всем, кто защищает Украину 

- добавила Стефанишина.

Напомним

С 2022 года ежедневно в 9:00 утра в Украине проводится общенациональная минута молчания, чтобы почтить память тех, кто погиб в результате вооруженной агрессии россии.

Антонина Туманова

Политика
Ольга Стефанишина
Соединённые Штаты
Украина