Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина

Україна змогла домогтися того, щоб із запропонованого США мирного плану вилучили суперечливий пункт про амністію, який найбільше викликав занепокоєння щодо справедливості та відповідальності росії. Про це в інтерв’ю DW заявила посол України в США Ольга Стефанішина, пише УНН.

Деталі

Як зазначила Стефанішина , після раунду переговорів у Женеві українській делегації вдалося досягти низки принципових домовленостей щодо майбутньої мирної угоди з росією.

За їїсловами Україні, зокрема, вдалося домогтися виключення пункту про так звану "повну амністію" з мирного плану, який адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала у рамках переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Саме цей пункт був найдискусійнішим і викликав в українському суспільстві хвилю критики та спекуляцій.

Можу однозначно сказати: питання амністії не входить до остаточних 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості - наголосила Стефанішина.

Вилучення даного положення означає, що росія та її військові все ще можуть бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини, скоєні проти України.

Крім того, Стефанішина високо оцінила роботу головного американського переговорника Дена Дрісколла, відзначивши його "правильний моральний компас" та глибоке розуміння ситуації на полі бою. За її словами, Дрісколл найближчим часом відвідає Київ для продовження консультацій.

Посол України підкреслила, що переговори "ще не завершені", маючи на увазі українську делегацію, яка вирушає до москви.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо мирного плану.