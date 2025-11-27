$42.300.10
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37 • 5380 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46 • 6356 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04 • 8754 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 12566 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 23722 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27 • 16002 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 36596 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 36855 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 72987 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
Стрілянина біля Білого дому: влада спростувала смерть двох нацгвардійців, а правоохоронці ідентифікували стрілка
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:45 • 23722 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харків
Женева
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Техніка
Золото
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа

Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

Україна домоглася вилучення пункту про "повну амністію" з мирного плану США, запропонованого адміністрацією Трампа. Це підтвердила посол України в США Ольга Стефанішина, зазначивши, що питання амністії не входить до остаточних 19 пунктів.

Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина

Україна змогла домогтися того, щоб із запропонованого США мирного плану вилучили суперечливий пункт про амністію, який найбільше викликав занепокоєння щодо справедливості та відповідальності росії. Про це в інтерв’ю DW заявила посол України в США Ольга Стефанішина, пише УНН.

Деталі

Як зазначила Стефанішина , після раунду переговорів у Женеві українській делегації вдалося досягти низки принципових домовленостей щодо майбутньої мирної угоди з росією.

За їїсловами Україні, зокрема, вдалося домогтися виключення пункту про так звану "повну амністію" з мирного плану, який адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала у рамках переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Саме цей пункт був найдискусійнішим і викликав в українському суспільстві хвилю критики та спекуляцій.

Можу однозначно сказати: питання амністії не входить до остаточних 19 пунктів. Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості

- наголосила Стефанішина.

Вилучення даного положення означає, що росія та її військові все ще можуть бути притягнуті до відповідальності за воєнні злочини, скоєні проти України.

Крім того, Стефанішина високо оцінила роботу головного американського переговорника Дена Дрісколла, відзначивши його "правильний моральний компас" та глибоке розуміння ситуації на полі бою. За її словами, Дрісколл найближчим часом відвідає Київ для продовження консультацій.

Посол України підкреслила, що переговори "ще не завершені", маючи на увазі українську делегацію, яка вирушає до москви.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що первинний 28-пунктний мирний план, розроблений США, був доопрацьований з урахуванням додаткових пропозицій обох сторін, і зараз залишилося лише кілька пунктів, щодо яких існують розбіжності. Він додав, що сподівається на зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним найближчим часом щодо мирного плану.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Женева
Ольга Стефанишина
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ