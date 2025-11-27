Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
Киев • УНН
Украина добилась исключения пункта о "полной амнистии" из мирного плана США, предложенного администрацией Трампа. Это подтвердила посол Украины в США Ольга Стефанишина, отметив, что вопрос амнистии не входит в окончательные 19 пунктов.
Украина смогла добиться того, чтобы из предложенного США мирного плана изъяли противоречивый пункт об амнистии, который больше всего вызывал беспокойство относительно справедливости и ответственности россии. Об этом в интервью DW заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет УНН.
Детали
Как отметила Стефанишина, после раунда переговоров в Женеве украинской делегации удалось достичь ряда принципиальных договоренностей относительно будущего мирного соглашения с россией.
По ее словам, Украине, в частности, удалось добиться исключения пункта о так называемой "полной амнистии" из мирного плана, который администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках переговоров по завершению российско-украинской войны.
Именно этот пункт был самым дискуссионным и вызвал в украинском обществе волну критики и спекуляций.
Могу однозначно сказать: вопрос амнистии не входит в окончательные 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он чрезвычайно противоречив и касается вопроса справедливости
Изъятие данного положения означает, что россия и ее военные все еще могут быть привлечены к ответственности за военные преступления, совершенные против Украины.
Кроме того, Стефанишина высоко оценила работу главного американского переговорщика Дэна Дрисколла, отметив его "правильный моральный компас" и глубокое понимание ситуации на поле боя. По ее словам, Дрисколл в ближайшее время посетит Киев для продолжения консультаций.
Посол Украины подчеркнула, что переговоры "еще не завершены", имея в виду украинскую делегацию, которая отправляется в москву.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время относительно мирного плана.