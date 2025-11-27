Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина

Украина смогла добиться того, чтобы из предложенного США мирного плана изъяли противоречивый пункт об амнистии, который больше всего вызывал беспокойство относительно справедливости и ответственности россии. Об этом в интервью DW заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет УНН.

Детали

Как отметила Стефанишина, после раунда переговоров в Женеве украинской делегации удалось достичь ряда принципиальных договоренностей относительно будущего мирного соглашения с россией.

По ее словам, Украине, в частности, удалось добиться исключения пункта о так называемой "полной амнистии" из мирного плана, который администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках переговоров по завершению российско-украинской войны.

Именно этот пункт был самым дискуссионным и вызвал в украинском обществе волну критики и спекуляций.

Могу однозначно сказать: вопрос амнистии не входит в окончательные 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он чрезвычайно противоречив и касается вопроса справедливости - подчеркнула Стефанишина.

Изъятие данного положения означает, что россия и ее военные все еще могут быть привлечены к ответственности за военные преступления, совершенные против Украины.

Кроме того, Стефанишина высоко оценила работу главного американского переговорщика Дэна Дрисколла, отметив его "правильный моральный компас" и глубокое понимание ситуации на поле боя. По ее словам, Дрисколл в ближайшее время посетит Киев для продолжения консультаций.

Посол Украины подчеркнула, что переговоры "еще не завершены", имея в виду украинскую делегацию, которая отправляется в москву.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что первоначальный 28-пунктный мирный план, разработанный США, был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон, и сейчас осталось лишь несколько пунктов, по которым существуют разногласия. Он добавил, что надеется на встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время относительно мирного плана.