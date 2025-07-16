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Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
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Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
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Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра

Киев • УНН

 • 2758 просмотра

Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины. Президент Зеленский предложил должность премьера Юлии Свириденко.

Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра

Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины, передает УНН.

За отставку Шмыгаля проголосовал 261 народный депутат.

Результаты голосования по фракциям:

• "Слуга народа" – "за" 190;

• "Европейская солидарность" – "за" 0;

• "Батькивщина" – "за" 7;

• "Платформа за жизнь и мир" – "за" 12;

• "Голос" – "за" 7;

• "Восстановление Украины" – "за" 10;

• "За будущее" – "за" 13;

• "Доверие" – "за" 12.

Отставка Шмыгаля означает автоматическую отставку всего Кабмина.

Завтра, 17 июля состоится назначение нового премьер-министра. Далее премьер-министр вносит представления на назначение новых министров. Представления на назначение министра обороны и министра иностранных дел вносит Президент.

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Контекст

14 июля Президент Владимир Зеленский предложил должность премьер-министра Украины первому вице-премьер-министру - министру экономики Юлии Свириденко.

15 июля поступило заявление об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля в Верховную Раду.

Юлия Свириденко, которой Зеленский предложил возглавить правительство, озвучила приоритетные задачи: укрепление экономики, расширение программ поддержки украинцев и масштабирование производства оружия. Она подчеркнула дерегуляцию, сокращение расходов и защиту предпринимательства.

Источники УНН сообщали, что сегодня, 16 июля состоится заседание фракции "Слуги народа". На нем будет присутствовать вице-премьер-министр Юлия Свириденко, которая представит кандидатов на должности министров.

Нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отказался заменить Рустема Умерова на посту министра обороны Украины. Поэтому была предложена кандидатура Дениса Шмыгаля.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Слуга народа
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Владимир Зеленский
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Денис Шмыгаль
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