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Украина хочет возобновить трехсторонние переговоры с США и рф — Сибига раскрыл позицию Киева

Киев • УНН

 • 7344 просмотра

Украина заинтересована в возобновлении переговоров с участием США и россии. Дат и мест новой встречи, а также согласия москвы пока нет.

Украина хочет возобновить трехсторонние переговоры с США и рф — Сибига раскрыл позицию Киева
Андрей Сибига

Украина заинтересована в восстановлении трехстороннего переговорного формата с участием Киева, Вашингтона и москвы. В то же время украинская сторона стремится сохранить динамику дипломатических усилий, направленных на завершение войны, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире телемарафона 14 октября, передает УНН.

Мы заинтересованы в восстановлении трехстороннего переговорного формата и поддержании динамики мирного процесса с привлечением США 

- заявил Сибига.

В то же время по состоянию на 14 октября окончательных договоренностей относительно даты и места проведения нового раунда переговоров между Украиной, США и россией нет. Также отсутствует публичное подтверждение готовности российской стороны принять участие в следующей встрече.

Зеленский рассчитывает, что в октябре американской стороне удастся организовать трехстороннюю встречу05.10.26, 21:28 • 9954 просмотра

Контекст

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и россии состоялся в Женеве в феврале 2026 года. Впоследствии переговорный процесс фактически приостановился.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона предложила провести до конца месяца новую трехстороннюю встречу на техническом уровне. Одним из возможных мест проведения переговоров рассматривались Объединенные Арабские Эмираты. Украина согласилась на соответствующее предложение Вашингтона, однако ожидала ответа москвы.

В течение 9–12 октября представители Украины и США провели консультации в Майами. С американской стороны в обсуждениях участвовали Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Среди вопросов, которые обсуждали стороны, были возможность возобновления переговорного процесса, гарантии безопасности для Украины и перспективы взаимного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.

12 октября Сибига также отметил, что достижение реального прорыва в мирном процессе может потребовать переговоров на уровне лидеров государств, поскольку встречи делегаций пока не дали результата, необходимого для завершения войны.

На следующий день, 13 октября, Зеленский сообщил, что украинская переговорная команда передала американским представителям предложения по организации новых встреч. Президент подчеркнул готовность Украины к дальнейшим дипломатическим контактам в ближайшее время.

Напомним 

США и россия могут провести новые переговоры до конца года. Такое заявление сделали 13 октября в кремле. 

Антонина Туманова

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