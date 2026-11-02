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The New York Times

Моніторингу в'язнів більше не буде: росія вийшла з Європейської конвенції проти катувань

Київ • УНН

 • 76 перегляди

росія офіційно вийшла з конвенції проти катувань, припинивши незалежний моніторинг місць ув’язнення. Вона була членом конвенції з 1998 року: за цей час спостерігачі здійснили 30 візитів до росії та відвідали понад 450 місць позбавлення волі.

Моніторингу в'язнів більше не буде: росія вийшла з Європейської конвенції проти катувань

російська федерація офіційно вийшла з Європейської конвенції із запобігання катуванням. Це означає, що в країні більше не буде незалежного моніторингу місць позбавлення волі, повідомляє Рада Європи, передає УНН.

Деталі

російська влада офіційно повідомила про цей крок європейські структури ще наприкінці жовтня 2025 року. Згідно зі статтею 22 конвенції, вихід держави набуває чинності через рік після дати сповіщення.

Додатково

російська федерація була членом Європейської конвенції із запобігання катуванням з 1998 року. З того часу і до 2021 року Європейський комітет із запобігання катуванням здійснив 30 візитів до росії та відвідав понад 450 місць позбавлення волі.

Однак росія була єдиною країною-учасницею, що систематично відмовлялась оприлюднювати звіти за результатами візитів.

Лише чотири звіти про відвідування місць позбавлення волі в росії були дозволені для публікації. Неопубліковані звіти стосуються періодичних і спеціальних візитів, включаючи 10 візитів до чечні та інших Північного Кавказу між 2000 і 2017 роками

- йдеться в повідомленні Ради Європи.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Комітет отримав численні повідомлення про ймовірні катування та жорстоке поводження з боку російських посадовців і силовиків як у власне російських місцях позбавлення волі, так і на окупованих територіях України.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, росія не відмовилася від перспективи прямого воєнного протистояння з Європою. москва розглядає її як один зі сценаріїв військових конфліктів до 2045 року.

Водночас Управління ООН з прав людини задокументувало понад тисячу випадків сексуального насильства від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Євген Устименко

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