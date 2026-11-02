Моніторингу в'язнів більше не буде: росія вийшла з Європейської конвенції проти катувань

російська федерація офіційно вийшла з Європейської конвенції із запобігання катуванням. Це означає, що в країні більше не буде незалежного моніторингу місць позбавлення волі, повідомляє Рада Європи, передає УНН.

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російська влада офіційно повідомила про цей крок європейські структури ще наприкінці жовтня 2025 року. Згідно зі статтею 22 конвенції, вихід держави набуває чинності через рік після дати сповіщення.

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російська федерація була членом Європейської конвенції із запобігання катуванням з 1998 року. З того часу і до 2021 року Європейський комітет із запобігання катуванням здійснив 30 візитів до росії та відвідав понад 450 місць позбавлення волі.

Однак росія була єдиною країною-учасницею, що систематично відмовлялась оприлюднювати звіти за результатами візитів.

Лише чотири звіти про відвідування місць позбавлення волі в росії були дозволені для публікації. Неопубліковані звіти стосуються періодичних і спеціальних візитів, включаючи 10 візитів до чечні та інших Північного Кавказу між 2000 і 2017 роками - йдеться в повідомленні Ради Європи.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Комітет отримав численні повідомлення про ймовірні катування та жорстоке поводження з боку російських посадовців і силовиків як у власне російських місцях позбавлення волі, так і на окупованих територіях України.

Нагадаємо

За даними Служби зовнішньої розвідки України, росія не відмовилася від перспективи прямого воєнного протистояння з Європою. москва розглядає її як один зі сценаріїв військових конфліктів до 2045 року.

Водночас Управління ООН з прав людини задокументувало понад тисячу випадків сексуального насильства від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.