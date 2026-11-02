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Мониторинга заключённых больше не будет: россия вышла из Европейской конвенции против пыток

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

россия официально вышла из конвенции против пыток, прекратив независимый мониторинг мест заключения. Она была участником конвенции с 1998 года: за это время наблюдатели совершили 30 визитов в россию и посетили более 450 мест лишения свободы.

Мониторинга заключённых больше не будет: россия вышла из Европейской конвенции против пыток

российская федерация официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Это означает, что в стране больше не будет независимого мониторинга мест лишения свободы, сообщает Совет Европы, передает УНН.

Детали

российские власти официально уведомили европейские структуры об этом шаге еще в конце октября 2025 года. Согласно статье 22 конвенции, выход государства вступает в силу через год после даты уведомления.

Дополнительно

российская федерация была участницей Европейской конвенции по предупреждению пыток с 1998 года. С того времени и до 2021 года Европейский комитет по предупреждению пыток совершил 30 визитов в россию и посетил более 450 мест лишения свободы.

Однако россия была единственной страной-участницей, которая систематически отказывалась публиковать отчеты по результатам визитов.

Только четыре отчета о посещении мест лишения свободы в россии были разрешены к публикации. Неопубликованные отчеты касаются периодических и специальных визитов, включая 10 визитов в чечню и другие регионы Северного Кавказа в период с 2000 по 2017 год

- говорится в сообщении Совета Европы.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Комитет получил многочисленные сообщения о вероятных пытках и жестоком обращении со стороны российских должностных лиц и силовиков как в собственно российских местах лишения свободы, так и на оккупированных территориях Украины.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, россия не отказалась от перспективы прямого военного противостояния с Европой. москва рассматривает его как один из сценариев военных конфликтов до 2045 года.

В то же время Управление ООН по правам человека задокументировало более тысячи случаев сексуального насилия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Евгений Устименко

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