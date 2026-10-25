росія не змогла створити власний стратегічний кремній: багатомільйонний контракт розірвали

Міністерство промисловості та торгівлі рф розірвало контракт на 400 млн рублів із підприємством "росатома", яке мало розробити технологію виробництва спеціального кремнію для силової електроніки. Про це повідомляє УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

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Через невиконання зобов'язань запуск власного виробництва стратегічно важливого матеріалу в росії може відкластися щонайменше до 2028 року.

Йдеться про контракт із АТ "Науково-дослідний інститут приладів", що входить до структури "росатома". Підприємство мало розробити технологію виготовлення кремнієвих пластин діаметром 150 мм, необхідних для виробництва потужних електронних компонентів.

Угоду уклали у грудні 2024 року, а завершити роботи планували до кінця 2026. Однак виконавець не зміг виконати зобов'язання навіть за першим етапом проєкту, який передбачав виготовлення дослідних партій матеріалу та проведення попередніх випробувань. Термін виконання першого етапу сплив 15 травня 2026 року. Водночас інститут не надав необхідної звітної документації та документів для приймання робіт. Через порушення умов контракту російське міністерство нарахувало підприємству штраф у розмірі 1,5 млн рублів, який на момент розірвання угоди залишався несплаченим.

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Проєкт передбачав освоєння виробництва злитків і полірованих пластин монокристалічного кремнію, легованого нейтронами. Такий матеріал використовують для виготовлення силових тиристорів, IGBT-транзисторів і швидкодійних діодів, які застосовуються в електротранспорті, енергетичному обладнанні, а також в оборонній та космічній промисловості. Але у росії наразі відсутнє власне виробництво такого кремнію, а закупівля закордонних аналогів ускладнена через стратегічне призначення матеріалу. Саме тому розробка мала стати одним з елементів російської програми імпортозаміщення у сфері високотехнологічної електроніки.

Передбачалося, що підприємство підготує технологічну базу для створення виробництва потужністю щонайменше 100 тисяч кремнієвих пластин на рік. Перехід до серійного випуску планувався у 2027 році. Однак після розірвання контракту ці терміни опинилися під питанням. За оцінкою керівника компанії "троїчні технології" Олександра Тимошенка, освоєння виробництва стратегічного матеріалу в росії тепер може відкластися до 2028 року або на пізніший термін.

Нагадаємо

У березні 2026 року в рф ЗСУ атакували завод "Група Кремній Ел", який виготовляє чіпи для ракетних комплексів та безпілотників. Завод випускає компоненти для Іскандерів та С-400.