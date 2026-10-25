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Россия не смогла создать собственный стратегический кремний: многомиллионный контракт расторгли

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Россия расторгла контракт на 400 млн рублей из-за невыполнения работ по производству кремния для силовой электроники. Запуск могут отложить до 2028 года.

Россия не смогла создать собственный стратегический кремний: многомиллионный контракт расторгли

Министерство промышленности и торговли рф расторгло контракт на 400 млн рублей с предприятием "росатома", которое должно было разработать технологию производства специального кремния для силовой электроники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

Из-за невыполнения обязательств запуск собственного производства стратегически важного материала в россии может отложиться как минимум до 2028 года.

Речь идет о контракте с АО "Научно-исследовательский институт приборов", входящим в структуру "росатома". Предприятие должно было разработать технологию изготовления кремниевых пластин диаметром 150 мм, необходимых для производства мощных электронных компонентов.

Соглашение заключили в декабре 2024 года, а завершить работы планировали до конца 2026 года. Однако исполнитель не смог выполнить обязательства даже по первому этапу проекта, который предусматривал изготовление опытных партий материала и проведение предварительных испытаний. Срок выполнения первого этапа истек 15 мая 2026 года. При этом институт не предоставил необходимую отчетную документацию и документы для приемки работ. Из-за нарушения условий контракта российское министерство начислило предприятию штраф в размере 1,5 млн рублей, который на момент расторжения соглашения оставался неуплаченным.

Проект предусматривал освоение производства слитков и полированных пластин монокристаллического кремния, легированного нейтронами. Такой материал используют для изготовления силовых тиристоров, IGBT-транзисторов и быстродействующих диодов, которые применяются в электротранспорте, энергетическом оборудовании, а также в оборонной и космической промышленности. Однако в россии в настоящее время отсутствует собственное производство такого кремния, а закупка зарубежных аналогов осложнена из-за стратегического назначения материала. Именно поэтому разработка должна была стать одним из элементов российской программы импортозамещения в сфере высокотехнологичной электроники.

Предполагалось, что предприятие подготовит технологическую базу для создания производства мощностью не менее 100 тысяч кремниевых пластин в год. Переход к серийному выпуску планировался в 2027 году. Однако после расторжения контракта эти сроки оказались под вопросом. По оценке руководителя компании "Троичные технологии" Александра Тимошенко, освоение производства стратегического материала в россии теперь может отложиться до 2028 года или на более поздний срок.

Напомним

В марте 2026 года в рф ВСУ атаковали завод "Группа Кремний Эл", который производит чипы для ракетных комплексов и беспилотников. Завод выпускает компоненты для "Искандеров" и С-400.

Александра Василенко

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