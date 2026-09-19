СЗРУ встановила майже 30 громадян Ємену, яких рф планує залучити до війни проти України

$44.6651.24
ukenru
09:30 • 610 перегляди
Україна отримає від США нові ракети для С-300, що про них відомо
08:52 • 3604 перегляди
Прем'єр Британії проситиме Трампа передати Україні ракети Patriot перед зимою
08:32 • 5016 перегляди
Понад 115 тисяч людей залишили домівки через новий наступ хуситів у Ємені
08:26 • 2618 перегляди
Для Ер-Ріяда велика рідкість: у столиці Саудівської Аравії двічі оголосили повітряну тривогу
07:38 • 8008 перегляди
лавров і Рубіо можуть зустрітися у Нью-Йорку, однією з ключових тем стане Україна
07:18 • 9226 перегляди
Вірус Західного Нілу шириться Європою, в Італії зафіксували понад 650 випадків
07:14 • 7080 перегляди
Зустріч Зеленського з Трампом на Генасамблеї ООН наразі не планується – ЗМІ
06:41 • 9644 перегляди
Війна виснажує економіку росії – дефіцит бюджету зростає, резерви тануть, а борги дорожчають – АР
06:10 • 12959 перегляди
США ледь не розпочали війну із Китаєм через помилковий звіт, створений за допомогою ШІ – CNN
05:43 • 14095 перегляди
"Пекельні санкції" проти рф: що вони означають простими словами і чому їх складно буде скасувати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
77%
752мм
Популярнi новини
Причиною паливної кризи є війна на Близькому Сході, а не удари по російських НПЗ - міністр фінансів Ірландії18 вересня, 23:59 • 11652 перегляди
російська пропаганда інсценує "патріотичне піднесення" на ТОТ під час "виборів" - ЦПДPhoto19 вересня, 01:43 • 12509 перегляди
Що святкують 19 вересня в Україні та світі19 вересня, 02:58 • 8022 перегляди
Трамп заявив, що росія п’ять років атакує союзників України04:16 • 10948 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 13332 перегляди
Публікації
Які фільми підійдуть у осінні вечори: ТОП-10 кінострічокPhoto18 вересня, 16:16 • 23822 перегляди
Шовковський, тир і вимагання 250 тис. доларів - що відомо про справу, де фігурує екстренер "Динамо"Video18 вересня, 15:58 • 42906 перегляди
UFC 331 у Лос-Анджелесі: головні бої та кард турніруVideo18 вересня, 14:57 • 25293 перегляди
Сказ у собак і котів: перші ознаки та що робити, якщо вас укусила тварина
Ексклюзив
18 вересня, 14:32 • 40371 перегляди
Без GPS і постійного зв’язку: як ШІ змінює роботу дронів та ракетPhotoVideo
Ексклюзив
18 вересня, 13:22 • 34599 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Алексис Оганян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Нью-Йорк
Польща
Реклама
УНН Lite
Серена Вільямс рідко з'являється на публіці всією родиною, цього разу вона прийшла з чоловіком і двома донькамиPhoto08:47 • 1214 перегляди
Кендалл Дженнер відповіла на багаторічні чутки про роман із Карою Делевінь06:32 • 5830 перегляди
29-річна донька Антоніо Бандераса рідко з'являється на публіці: як вона виглядає заразPhoto05:52 • 13432 перегляди
Із антигероя в героя - голкіпер “Оболоні” Федорівський став другим воротарем в історії УПЛ, який відзначився голом з гриVideo18 вересня, 16:55 • 14946 перегляди
Лужний назвав склад юнацької збірної на товариський турнір в Іспанії18 вересня, 14:49 • 17911 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Техніка
Фільм
Джеймс Вебб (телескоп)
The New York Times

СЗРУ встановила майже 30 громадян Ємену, яких рф планує залучити до війни проти України

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

рф планує легалізувати щонайменше 27 громадян Ємену, а потім залучити їх до війни проти України. Серед них є 2006–2007 років народження.

СЗРУ встановила майже 30 громадян Ємену, яких рф планує залучити до війни проти України

Служба зовнішньої розвідки України встановила щонайменше 27 громадян Ємену, яких росія спочатку хоче легалізувати на території рф, а потім залучити до війни проти України. Про це повідомляє СЗРУ, передає УНН.

Деталі 

Служба зовнішньої розвідки України встановила щонайменше 27 громадян Ємену, яких російська сторона планує залучити до війни проти України. До оформлення цих людей безпосередньо причетні військові структури рф, що свідчить про вибудуваний адміністративний механізм вербування

- йдеться у повідомленні. 

Стверджується, що у липні 2026 року начальник пункту відбору на військову службу за контрактом у ханти-мансійську лейтенант к. первушин звернувся до прикордонної служби фсб рф із проханням легалізувати перебування окремих громадян Ємену на території росії. Мета звернення – після легалізації з цими людьми планували укласти контракти на військову службу.

Юридичною основою для такої легалізації став указ путіна №821 від 5 листопада 2025 року, який запровадив тимчасовий порядок прийому до громадянства рф та видачі посвідки на проживання. Формально документ є міграційною нормою, однак на практиці він використовується як інструмент постачання живої сили для війни проти України.

 За усталеною схемою спочатку іноземця легалізують на росії за спрощеною процедурою, а вже потім оформлюють на контрактну службу. Таким чином вербування іноземних громадян в армію рф набуває системного характеру, із залученням прикордонної служби фсб та профільних військкоматів. Серед встановлених СЗРУ громадян Ємену є особи, народжені у 2006 та 2007 роках, тобто зовсім молоді люди, яких кремль готовий кидати у війну за гроші та обіцянку легального статусу на росії

- додали в СЗРУ. 

Нагадаємо 

Влада іркутської області встановила найвищу в росії винагороду за залучення іноземців до контракту з міноборони рф – 1,5 млн рублів за одного завербованого. 

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України
Україна
Ємен