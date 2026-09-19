СВРУ установила почти 30 граждан Йемена, которых РФ планирует привлечь к войне против Украины

Служба внешней разведки Украины установила как минимум 27 граждан Йемена, которых Россия сначала хочет легализовать на территории РФ, а затем привлечь к войне против Украины. Об этом сообщает СВРУ, передает УНН.

Детали

Служба внешней разведки Украины установила как минимум 27 граждан Йемена, которых российская сторона планирует привлечь к войне против Украины. К оформлению этих людей непосредственно причастны военные структуры РФ, что свидетельствует о выстроенном административном механизме вербовки - говорится в сообщении.

Утверждается, что в июле 2026 года начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Ханты-Мансийске лейтенант К. Первушин обратился в пограничную службу ФСБ РФ с просьбой легализовать пребывание отдельных граждан Йемена на территории России. Цель обращения – после легализации с этими людьми планировали заключить контракты на военную службу.

Юридическим основанием для такой легализации стал указ Путина №821 от 5 ноября 2025 года, который ввел временный порядок приема в гражданство РФ и выдачи вида на жительство. Формально документ является миграционной нормой, однако на практике он используется как инструмент поставки живой силы для войны против Украины.

По устоявшейся схеме сначала иностранца легализуют в России по упрощенной процедуре, а уже затем оформляют на контрактную службу. Таким образом, вербовка иностранных граждан в армию РФ приобретает системный характер с привлечением пограничной службы ФСБ и профильных военкоматов. Среди установленных СВРУ граждан Йемена есть лица, родившиеся в 2006 и 2007 годах, то есть совсем молодые люди, которых Кремль готов бросать в войну за деньги и обещание легального статуса в России - добавили в СВРУ.

Напомним

Власти Иркутской области установили самое высокое в России вознаграждение за привлечение иностранцев к контракту с Минобороны РФ – 1,5 млн рублей за одного завербованного.