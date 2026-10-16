Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламенту

$44.890.0950.310.04
ukenru
Ексклюзив
10:05 • 8480 перегляди
Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламентуPhoto
Ексклюзив
08:56 • 17030 перегляди
Від розпродажу радянського ОПК до власної балістики: що втратила і відновлює Україна
08:35 • 19435 перегляди
Ціни знову пішли вгору: які продукти подорожчали в Україні лише за три дніPhoto
08:15 • 6664 перегляди
Атака рф дронами на захід України: є загиблий, багато постраждалих, знеструмлення і загроза викиду аміакуPhoto
07:50 • 15601 перегляди
росія атакувала енергетику у Києві та чотирьох областях, частина жителів без світла - Міненерго
07:11 • 13701 перегляди
У школах та лікарнях Києва розпочинають опалювальний сезон
Ексклюзив
06:37 • 36355 перегляди
Чи небезпечно вмиватися водою після відключень: імунолог пояснив, на що звертати увагу
04:57 • 36153 перегляди
Нафта дорожчає через ситуацію на Близькому Сході, а не удари України по російських НПЗ - Reuters
16 жовтня, 04:25 • 51660 перегляди
Нічні удари росії по українських регіонах - де було гучно та наслідки
16 жовтня, 03:18 • 31904 перегляди
"Я не прихильник Зеленського": Трамп заявив, що з українським президентом важче домовитися, ніж із путінимVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
4.9м/с
97%
752мм
Популярнi новини
93-річна зірка Голлівуду Берстін може встановити історичний рекорд і все завдяки онуціPhoto16 жовтня, 01:06 • 37000 перегляди
Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення16 жовтня, 02:06 • 29270 перегляди
Неандертальця вбили списом 75 тисяч років тому: вчені знайшли сліди давнього насильства16 жовтня, 03:05 • 34257 перегляди
Трамп знову зробив крайнім Зеленського і звинуватив у зростанні цін на нафту через обстріли російських НПЗ16 жовтня, 04:33 • 36590 перегляди
Луцьк без світла, у Києві екстрені відключення - що відомо про наслідки атаки рф на ранок05:42 • 29655 перегляди
Публікації
Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламентуPhoto
Ексклюзив
10:05 • 8470 перегляди
Від розпродажу радянського ОПК до власної балістики: що втратила і відновлює Україна
Ексклюзив
08:56 • 17025 перегляди
Захист права власності в умовах війни: чи можливо успадкувати майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях08:55 • 10663 перегляди
Ціни знову пішли вгору: які продукти подорожчали в Україні лише за три дніPhoto08:35 • 19430 перегляди
Чи небезпечно вмиватися водою після відключень: імунолог пояснив, на що звертати увагу
Ексклюзив
06:37 • 36351 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Марін Ле Пен
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Брюссель
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Наздогнали Тейлор Свіфт: BTS встановив новий рекорд на Spotify05:54 • 20428 перегляди
Tesla показала літаючий Roadster, який розганяється до 100 км/год за 0,81 секундиVideo04:56 • 25227 перегляди
Неандертальця вбили списом 75 тисяч років тому: вчені знайшли сліди давнього насильства16 жовтня, 03:05 • 34317 перегляди
Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення16 жовтня, 02:06 • 29329 перегляди
93-річна зірка Голлівуду Берстін може встановити історичний рекорд і все завдяки онуціPhoto16 жовтня, 01:06 • 37052 перегляди
Актуальне
Опалення
Су-34
Техніка
Starlink
Фільм

Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламенту

Київ • УНН

 • 8482 перегляди

Кабмін доопрацьовує зміни до правил бронювання працівників критичних підприємств, попри застереження бізнесу та народних депутатів щодо ризиків для обороноздатності й економіки. Водночас НАЗК виявило в урядовій ініціативі низку корупційних ризиків.

Бронювання по-новому: чому запевнення уряду не зняли занепокоєння бізнесу та парламенту

Урядова постанова про скорочення лімітів бронювання для критичних підприємств викликала хвилю обурення як представників бізнесу, так і громадськості та парламенту. Сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів поки не ухвалив остаточного рішення, однак дискусія навколо запропонованих змін набирає обертів. Попри запевнення Прем'єр-міністра Сергія Корецького, що радикальних змін для оборонної промисловості та енергетики не буде, представники бізнесу та народні депутати продовжують наполягати на необхідності скасування ініціативи та консультацій з представниками бізнесу, пише УНН.

Рішення уряду про обмеження бронювання

13 жовтня Кабінет міністрів України розглянув зміни до постанови №76, яка регулює порядок бронювання військовозобов'язаних працівників. За даними ЗМІ, під час засідання уряд не ухвалив остаточного рішення щодо зменшення лімітів бронювання для критично важливих підприємств.

Проєкт постанови пропонував зменшити відсоткові ліміти на бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетичного сектору – зі 100% до 85%, а для комунальної сфери – із 75% до 60%. Відповідні зміни планують доопрацювати протягом 5 днів.

З документа вилучили норму про виключення з розрахунку працівників, які мають відстрочку (студентів, багатодітних батьків та інших).

Уряд вирішив створити Координаційний центр за участю СБУ, ГУР, СЗР та Нацполіції з подальшим доопрацюванням відповідного рішення. 

Водночас представники бізнесу звернули увагу на те, що запропоновані зміни з ними не обговорювалися і офіційних роз'яснень щодо ухвалених рішень бізнес не отримав. Бізнес-асоціації різко розкритикували урядову ініціативу, зазначивши, що таке рішення призведе до поглиблення кадрового дефіциту у критичних галузях та економічних втрат держави.

Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогу13.10.26, 14:46 • 40720 переглядiв

Деталі будуть тоді, коли їх оприлюднять

Коментуючи питання скорочення лімітів бронювання для критичних підприємств Премʼєр-міністр Сергій Корецький підтвердив той факт, що уряд не обговорював цю ініціативу з бізнесом.

Постанова ця в процесі опрацювання, вона обов'язково буде доопрацьована і ухвалена, і оприлюднена. Ніякої зради там немає. Усі деталі будуть рівно тоді, коли вони будуть оприлюднені і прийняті всі відповідні рішення. Тому зараз той скепсис, який у суспільстві обговорюється, він не має підстав. Немає жодних офіційних рішень, немає про що критикувати зараз

- зазначив він під час години запитань до уряду в Верховній Раді України.

Водночас Корецький додав, що процес мобілізації потребує вдосконалення. 

Немає за що переживати критичним підприємствам, які дійсно є критичними і для оборонного комплексу, і для енергетичного комплексу. Точно можу сказати з великою впевненістю, що для цих людей, для цих підприємств, для цих виробництв ніяких радикальних змін не буде

- зазначив Прем'єр.

При цьому Корецький не згадав інші критично важливі галузі, які вже висловили занепокоєння щодо змін до правил бронювання та скорочення лімітів.

Бізнес попереджає, що нові правила бронювання можуть вдарити по оборонці, енергетиці, економіці та продовольчій безпеці14.10.26, 15:01 • 104601 перегляд

На думку Прем'єра, 100%-не бронювання дає можливість для маніпуляцій і підприємства зі статусом критичності можуть безкінечно збільшувати штат і бронювати працівників незалежно від їхньої кваліфікації.

Ця система набула вже великого масштабу, на жаль. Тому це єдина взагалі причина, чому ми дивимось на 100%-й барʼєр, видозміни його, чи все-таки залишити так, як є, бо, на жаль, зловживань багато

- пояснив Прем'єр, додавши, що щомісяця бронюються десятки тисяч військовозобов'язаних.

Корецький зазначив, що вважає критичними підприємства, які працюють на обороноздатність і життєзабезпечення. При цьому Прем'єр не згадав підприємства супутніх галузей, які в тому числі працюють на забезпечення армії чи виконання держконтрактів.

Як приклад він навів підприємство, яке виконує роботи для "Укренерго", де весь персонал заброньований. За його словами, лише частина працівників працює на підрядах для енергетичного підприємства, решта займається бізнесом.

При цьому Корецький вочевидь свідомо ігнорує той факт, що приватним підприємствам для того, щоб мати змогу працювати, потрібно в тому числі мати кошти на утримання персоналу.

У парламенті планують скасувати рішення уряду

Тільки що в парламенті була зареєстрована постанова 16160, автором якої є я і ще 62 народних депутатів від всіх фракцій і груп. (…) Я не буду ставити на голосування питання ухвалення цієї постанови, бо розумію, що її треба підготувати, але у мене звернення і прохання до Прем'єр-міністра, до членів Кабінету міністрів. Це не тільки позиція народних депутатів, це позиція бізнесу, аналітичних центрів, місцевого самоврядування і головне енергетиків та оборонно-промислового комплексу – зупиніть це рішення, проведіть консультації і після цього приймайте фінальний документ

- заявив нардеп Ярослав Железняк під час години запитань до уряду.

Член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз повідомила, що комітет розглянув питання щодо зміни системи бронювання, анонсовані урядом. 

З доповіді представників Мінекономіки та Міністерства оборони України станом на зараз маємо те, що остаточного тексту Постанови КМ ще не існує. Він ще на погодженні, доопрацюванні та очікуванні політичного рішення….

За її словами, парламентарі під час обговорення вказали на те, що урядовці не аргументували необхідність зниження відсотків бронювання для критичних підприємств по окремих галузях, не надали методичних обрахунків та моделювання наслідків такого рішення. 

Вона нагадала, що Міноборони виступило проти зниження лімітів бронювання в ОПК зі 100% до 85%. Окрім того, за її словами, члени комітету не отримали вичерпних аргументів від урядовців щодо доцільності створення Координаційного центру, його функціоналу та повноважень. У рішенні комітету вказано на необґрунтованість та ризики зниження квот для ОПК.

Маю підкреслити, що запропоноване урядом зниження квот бронювання до 85% для оборонних та енергетичних підприємств і до 60% для підприємств тепло- та водопостачання й інших комунальних служб створює ризики для стабільної роботи як підприємств оборонної промисловості, так і критичної інфраструктури

- наголосила Фріз.

Вона додала, що мобілізаційні потреби держави та спроможність оборонної промисловості і критичної інфраструктури мають бути збалансовані. 

Уряд має нарешті зрозуміти, що без людей, які виробляють зброю, відновлюють енергосистему та забезпечують життєдіяльність країни, неможливо гарантувати стійкість держави під час війни. Саме тому потрібно розробляти та ухвалювати зміни виключно на підставі аудиту по галузях, аналізу на відповідність критеріям критичності, відповідальності і невідворотності покарання за корупційні оборудки на бронюванні

- резюмувала член профільного комітету.

НАЗК застерігає: рішення уряду має корупційні ризики

У розпорядженні редакції УНН є рішення Національного агентства з питань запобігання корупції, у якому є зауваження до урядової постанови.

Зокрема НАЗК рекомендувало прибрати норму, за якою працівників з відстрочкою уряд пропонував не включати в розрахунки лімітів, що значно зменшувало розрахункову базу. У цій частині Кабмін зауваження врахував і, як вже згадувалося, норма була виключена.

Окрім того, Агентство вказало на те, що створення Координаційного центру в тій редакції, яку пропонує КМУ – без уточнення правил роботи, строків надання підприємствам статусу критично важливого та підстав для відмови, - "створює передумови для корупційних практик".

Відповідно до урядової постанови, Координаційний центр надаватиме рекомендації, а кінцеве рішення щодо критичного статусу ухвалюватиметься міністерством. До цієї норми у НАЗК також є зауваження, в Агентстві вважають, що за таких умов рекомендації мають бути обов'язковими до виконання, щоб виключити можливості для зловживань.

Таким чином, попри запевнення уряду про відсутність радикальних змін для критично важливих підприємств, запропоновані зміни до правил бронювання досі викликають низку запитань. Відсутність економічних розрахунків, належних консультацій із бізнесом та зауваження НАЗК щодо корупційних ризиків свідчать про необхідність додаткового опрацювання документа. Уряд не змоделював наслідки змін ані для секторів ОПК та енергетики, ані для супутніх критично важливих галузей. Очевидно, що боротьба зі зловживаннями у сфері бронювання необхідна, але вона не повинна створювати нових ризиків для підприємств, від яких залежить  стійкість держави під час війни.

Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронювання15.10.26, 13:58 • 77752 перегляди

Євген Царенко

ЕкономікаПолітикаПублікації
Закони
НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції)
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Служба зовнішньої розвідки України
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Україна