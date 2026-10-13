Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогу

Можливе посилення правил бронювання військовозобовʼязаних працівників може створити додаткові ризики для українських підприємств, оборонної промисловості та критичної інфраструктури. Представники бізнес-спільноти та народні депутати застерігають, що скорочення квот та перегляд критеріїв критичності можуть призвести до втрати кваліфікованих кадрів, затримок у роботі підприємств і додаткової бюрократії, пише УНН.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Кабмін готує зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників. Проєкт передбачає новий підхід до розрахунку кількості заброньованих і перегляд критеріїв критичної важливості бізнесу. Зокрема, для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики пропонують встановити максимальний ліміт бронювання на рівні 85% замість 100%, а для підприємств теплопостачання, водоканалів і поводження з побутовими відходами — скоротити його з 75% до 60%. Також проєкт передбачає створення Координаційного центру при Кабміні, який матиме повноваження щодо рекомендацій про надання та скасування статусу критично важливих підприємств.

Джерело: тг-канал Ярослава Железняка.

Бізнес попереджає про ризик втрати ключових працівників

Європейська Бізнес Асоціація висловила занепокоєння інформацією про можливе посилення обмежень на бронювання. У бізнес-спільноті наголошують, що українські підприємства сьогодні й так працюють в умовах постійних безпекових загроз, пошкодження енергетичної інфраструктури, перебоїв із постачанням електроенергії та води, дефіциту кваліфікованих кадрів і зростання операційних витрат.

За таких обставин будь-які ризики втрати ключового персоналу матимуть негативний вплив на безперервність виробничих процесів, а зрештою і на виконання контрактних зобов’язань, забезпечення податкових надходжень та загальну стійкість національної економіки. Бізнес повною мірою усвідомлює потреби сил оборони України та безумовний пріоритет захисту держави. Водночас важливим є також баланс між потребами економіки та забезпеченням обороноздатності - наголосили в ЄБА.

В асоціації нагадали, що до 1 вересня критично важливі підприємства вже мали продовжити дію свого статусу або повторно отримати його відповідно до оновлених вимог уряду. Тому черговий перегляд правил без належного обговорення з бізнесом може посилити невизначеність для компаній, які вже адаптувалися до нових критеріїв.

У зв’язку з цим Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд забезпечити відкритий діалог із бізнес-спільнотою до ухвалення можливих змін, оприлюднити відповідні пропозиції для обговорення та провести оцінку їхнього потенційного впливу на діяльність підприємств і економіку загалом. Європейська Бізнес Асоціація готова долучитися до такого діалогу та надати консолідовані пропозиції компаній-членів для напрацювання збалансованих рішень - заявили в ЄБА.

Депутати застерегли від додаткової бюрократії та корупційних ризиків

Нардепка, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз вважає, що створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобовʼязаних при Кабміні може призвести до додаткової бюрократії та корупційних ризиків.

За її словами, підприємства критичної інфраструктури, виробники оборонно-промислового комплексу та комунальні служби вже зазнають значних збитків через російські обстріли й часто стикаються з нестачею працівників. За таких умов можливість комплексного бронювання допомагає забезпечувати стабільність їхньої роботи.

Яким чином Кабмін планує виробляти в необхідній кількості зброю, відновлювати енергосистему та теплопостачання після обстрілів, ні суспільству, ні профільному комітету ніхто не пояснює. Всі інші підприємства взагалі ставлять в умови, коли існуючу цифрову систему демонтують і отримувати статус критичності доведеться через так званий Координаційний центр - групу фізичних осіб, представників уряду та силових структур, що створює можливості для корупції та решалова - зазначила Фріз.

Вона закликала Кабмін до фахової дискусії щодо доцільності зміни критеріїв критичності та створення додаткової бюрократії перед ухваленням відповідної постанови.

Ще один член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко застеріг від негативних наслідків нових правил бронювання.

За його словами, проєкт передбачає, що працівників, які вже мають відстрочку з інших законних підстав, не враховуватимуть у загальній кількості військовозобов’язаних, від якої визначається квота бронювання підприємства. Йдеться, зокрема, про студентів, батьків трьох і більше дітей та людей, які мають відстрочку у зв’язку з доглядом за іншими особами.

Зараз може скластись ситуація, коли роботодавці, можуть звільняти працівників, якщо вони перестануть давати квоти іншим працівникам. Це зветься каскадним ефектом. Виникає потенційно небезпечна логіка: працівник із власною відстрочкою не збільшує квоту підприємства; його присутність у штаті не допомагає забронювати інших; роботодавець, який прагне зберегти максимальну кількість заброньованих працівників, може почати розглядати таких людей як невигідних для штатної структури - пояснив нардеп.

Народний депутат Дмитро Соломчук також розкритикував проєкт постанови Кабміну. На його думку, запропоновані обмеження можуть завдати серйозної шкоди підприємствам, які забезпечують роботу економіки та життєдіяльність громад.

Що пропонує уряд? Скоротити бронювання комунальників із 75% до 60%. Напередодні зими, коли ворог щодня атакує нашу інфраструктуру! Хто ремонтуватиме тепломережі, водогони, відновлюватиме тепло та воду після обстрілів? - заявив Дмитро Соломчук.

Окремо депутат наголосив на можливих наслідках для малих фермерських господарств, виробників і підприємств, розташованих поблизу фронту. За його словами, для невеликого господарства втрата одного-двох механізаторів може означати зрив посівної чи жнив, а для підприємства, яке працює під обстрілами, - повну зупинку діяльності.

На його думку, створення координаційного центру надасть чиновникам додатковий вплив на те, кому надати критичний статус, скільки людей дозволити забронювати і кому цей статус скасувати, що може призвести до ручного управління, затягування рішень та корупції.

Моя позиція: цей проєкт постанови необхідно зупинити та кардинально переглянути! Армії потрібні люди. Але армії також потрібні зброя, пальне, техніка, продукти та працююча економіка. Не можна захистити Україну, одночасно послаблюючи тих, хто забезпечує її життєдіяльність та оборону! - пояснив Дмитро Солончук.

Омбудсман наголошує на необхідності чітких правил

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також наголошує , що перегляд механізму бронювання має враховувати потреби оборони, безперервну роботу критичної інфраструктури та захист трудових прав громадян.

За його словами, критерії визначення підприємств критично важливими й квоти бронювання мають бути чіткими, обґрунтованими та передбачуваними, щоб рішення держави не створювали правової невизначеності для працівників і роботодавців.

У той же час він повідомив, що проєкт змін ще не надходив до Офісу Омбудмана України, а тому зарано коментувати його як офіційно отриманий документ і робити висновки. Після того отримання відповідних документів Офіс їх опрацює і надасть правову оцінку.

Забезпечення обороноздатності держави та захист прав людини - не взаємовиключні завдання. Заходи, спрямовані на зміцнення оборони, мають реалізовуватися з неухильним дотриманням Конституції України, міжнародних стандартів у сфері прав людини та принципу пропорційності - наголосив Дмитро Лубінець.

У Міноборони виступили за максимальне бронювання для "оборонки"

Міністр оборони Євгеній Хмара на тлі дискусії щодо можливого скорочення бронювання заявив, що відомство виступає за максимальне бронювання людського капіталу оборонно-промислового комплексу від мобілізації.

Позиція Міністерства оборони - максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості. Якщо підприємствам ставиться завдання масштабувати виробництво критичних для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів - сказав Євгеній Хмара журналістам.

Водночас міністр зазначив, що система бронювання має враховувати реальний внесок підприємства в забезпечення Сил оборони та бути справедливою.

Що далі

До 20 жовтня 2026 року міністерства та обласні державні адміністрації мають переглянути критерії, за якими підприємства отримують статус критично важливих. Варто звернути увагу на те, що у проєкті не уточнюється, чи вплинуть нові ліміти на бронювання, які підприємства вже оформили. Тож наразі невідомо, чи доведеться компаніям переглядати чинні бронювання після можливого ухвалення змін.

Нагадаємо

З 1 вересня 2026 року в Україні підвищили зарплатні вимоги для заброньованих працівників до трьох мінімальних зарплат. Крім того, сумісників та осіб з іншою відстрочкою почали враховувати лише за одним місцем роботи.