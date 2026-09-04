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86% підприємств підтвердили статус критичності - Міноборони

Київ • УНН

 • 650 перегляди

Міноборони завершило перегляд статусу підприємств ОПК: 86% його підтвердили. Решта можуть подати повний пакет документів для повторного отримання.

86% підприємств підтвердили статус критичності - Міноборони

Міністерство оборони України завершило перегляд рішень про визначення підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) критично важливими - щоб підтвердити цей статус, вони мали подати документи до 10 серпня. Про це повідомили в Міноборони, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 1 вересня поточного року 86% підприємств ОПК, які проходили перегляд, підтвердили статус критично важливих.

В Міноборони зауважили, що перегляд стосувався рішень про визначення підприємств критично важливими, ухвалених до 7 липня 2026 року.

Для більшості підприємств діяла спрощена процедура – без необхідності повторно подавати повний пакет документів.

Такою процедурою могли скористатися, зокрема:

  • виконавці та співвиконавці оборонних контрактів, у яких оборонна діяльність становить понад 50% загального обсягу виробництва;
    • резиденти Defence City;
      • окремі виробники вибухових речовин і боєприпасів;
        • підприємства ОПК, авіабудівної та космічної галузей, які раніше отримали статус за сукупністю критеріїв.

          Підприємства з цього переліку для підтвердження статусу подавали документи, що засвідчували актуальну відповідність критерію, на підставі якого Міноборони раніше визначило їх критично важливими.

          Відтак компанії, котрі успішно пройшли перегляд, зберегли статус критично важливих та можливість бронювати військовозобов'язаних працівників відповідно до законодавства

          - йдеться у повідомленні.

          При цьому за результатами перегляду 14% підприємств не підтвердили статус критично важливих – щоб його отримати, вони можуть подати до Міноборони повний пакет документів відповідно до чинної процедури.

          Міноборони перевірить відповідність підприємства встановленим критеріям та за результатами розгляду ухвалить відповідне рішення.

          Нагадаємо

          Збільшення кількості заброньованих працівників зросло на 300 000 за останній рік, а також ще додатково 9 000 підприємств отримали статус критичного.

          Ольга Розгон

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