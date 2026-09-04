86% предприятий подтвердили статус критически важных — Минобороны
Киев • УНН
Минобороны завершило пересмотр статуса предприятий ОПК: 86% подтвердили его. Остальные могут подать полный пакет документов для повторного получения.
Министерство обороны Украины завершило пересмотр решений об определении предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) критически важными — чтобы подтвердить этот статус, они должны были подать документы до 10 августа. Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 1 сентября текущего года 86% предприятий ОПК, которые проходили пересмотр, подтвердили статус критически важных.
В Минобороны отметили, что пересмотр касался решений об определении предприятий критически важными, принятых до 7 июля 2026 года.
Для большинства предприятий действовала упрощенная процедура — без необходимости повторно подавать полный пакет документов.
Такой процедурой могли воспользоваться, в частности:
- исполнители и соисполнители оборонных контрактов, у которых оборонная деятельность составляет более 50% общего объема производства;
- резиденты Defence City;
- отдельные производители взрывчатых веществ и боеприпасов;
- предприятия ОПК, авиационной и космической отраслей, которые ранее получили статус по совокупности критериев.
Предприятия из этого перечня для подтверждения статуса подавали документы, удостоверяющие актуальное соответствие критерию, на основании которого Минобороны ранее определило их критически важными.
Таким образом, компании, которые успешно прошли пересмотр, сохранили статус критически важных и возможность бронировать военнообязанных работников в соответствии с законодательством
При этом по результатам пересмотра 14% предприятий не подтвердили статус критически важных — чтобы его получить, они могут подать в Минобороны полный пакет документов в соответствии с действующей процедурой.
Минобороны проверит соответствие предприятия установленным критериям и по результатам рассмотрения примет соответствующее решение.
Напомним
Количество забронированных работников увеличилось на 300 000 за последний год, а также еще дополнительно 9 000 предприятий получили статус критических.