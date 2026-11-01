Інфляція стискає попит у росії: доходи зростуть лише на 1% - розвідка

Через інфляцію та сповільнення зростання доходів у росії послаблюється споживчий попит. За прогнозом мінекономрозвитку рф, приріст реальних наявних доходів населення скоротиться із 7,4% у 2025 році до 1% у 2026-му, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Як зазначили в розвідці за тиждень 12–18 жовтня 2026 року номінальні споживчі витрати зросли на 7,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У третьому кварталі реальні витрати з урахуванням сезонних коливань зменшилися на 2,2% порівняно з попереднім кварталом.

Попит падає на товари тривалого користування та послуги. Упродовж 12–18 жовтня витрати на електроніку й телекомунікаційне обладнання скоротилися на 13,5% у річному вимірі, меблі - на 6,6%, таксі - на 6,3%, одяг, взуття й аксесуари - на 4,1%, спортивні товари - на 2,7%. росіяни відкладають великі покупки та економлять на необов’язкових витратах. Заощаджувати змушує і вартість повсякденних послуг. У серпні–вересні 2026 року жителі центральних регіонів рф рідше відвідували салони краси, автосервіси та заклади харчування, обираючи дешевші варіанти. У москві та московській області переходили на бюджетні заклади й готову їжу з магазинів. На північному заході країни знижувалися продажі нових автомобілів, товарів для дому та косметики

Водночас більшість росіян не відчуває поліпшення матеріального становища. Так, лише 6% респондентів заявили про поліпшення свого становища за останні два–три місяці.

Ще 25% повідомили про погіршення, а 68% не помітили змін. Частка останніх декількох років тримається на рівні 66–68%, що вказує на тривалу стагнацію доходів більшості населення