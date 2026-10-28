Уночі на території рф було гучно, горіли заводи та лунали вибухи: куди прилетіло

У ніч проти 28 жовтня низка регіонів росії опинилася під атакою безпілотників та загрозою ракетних ударів. Повідомляється про ураження хімічного заводу "Азот" у тульській області, пожежу поблизу металургійного комбінату в Липецьку та вибухи у воронезькій і бєлгородській областях. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пише УНН.

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За його інформацією, у новомосковську тульської області було атаковано хімічний завод "Азот", після чого на території підприємства виникла пожежа.

Завод входить до групи "ЄвроХім" та виробляє аміак, аміачну селітру, карбамід і метанол. За даними Служби зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені свердлова в дзержинську, який спеціалізується на виробництві вибухових речовин.

Вибухи в інших регіонах та обмеження польотів у москві

У липецьку, за попередніми повідомленнями, зафіксували пожежу в районі новолипецького металургійного комбінату. Її причиною могла стати робота протиповітряної оборони або падіння повітряного об'єкта.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО. Також надходила непідтверджена інформація про можливі влучання й пожежу поблизу аеродрому.

У воронежі протягом ночі повідомляли про потужний вибух, а в області двічі оголошували ракетну небезпеку. Загрозу атак безпілотників фіксували також у борисоглібську та кантемирівському районі.

У російському липецьку пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа поблизу металургійного комбінату

У бєлгородській області неодноразово оголошували повітряну тривогу, а місцеві джерела повідомили про вибух у самому бєлгороді.

Водночас у москві росавіація запровадила часткові обмеження на роботу аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський. Приймання й відправлення літаків здійснювалися лише за погодженням із відповідними органами.

Загалом ракетну небезпеку протягом ночі оголошували щонайменше у семи російських областях, зокрема тульській, липецькій, воронезькій, тамбовській, калузькій, орловській та брянській. Загрозу атак БПЛА також фіксували в курській і рязанській областях.

Інформація про масштаби пошкоджень та наслідки атак уточнюється.

У тульській області рф атакували хімічний завод "Азот", який постачав сировину для виробництва вибухівки