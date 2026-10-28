У тульській області рф атакували хімічний завод "Азот", який постачав сировину для виробництва вибухівки

У російському новомосковську тульської області повідомляють про атаку на хімічний завод "Азот", після якої на території підприємства спалахнула пожежа. Завод пов'язаний із російською оборонною промисловістю та постачанням сировини для виробництва вибухових речовин. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+, пише УНН.

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За інформацією каналу, підприємство зазнало атаки, після чого на його території виникло займання. Масштаби пожежі та можливі пошкодження виробничих потужностей наразі невідомі.

Офіційного підтвердження наслідків атаки поки немає. Також не повідомляється про можливих постраждалих.

Чим важливий завод "Азот" для російської оборонної промисловості

Новомосковський "Азот" входить до групи "ЄвроХім" і є одним із найбільших виробників азотних добрив у росії. Підприємство спеціалізується на випуску аміаку, аміачної селітри, карбаміду та метанолу.

Водночас завод має значення не лише для хімічної промисловості, а й для військово-промислового комплексу рф.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, підприємство постачало азотну кислоту заводу імені свердлова в дзержинську нижньогородської області.

Цей завод спеціалізується на виробництві вибухових речовин, які можуть використовуватися для військових потреб.

Наразі невідомо, чи вплинула атака на роботу виробничих ліній та постачання хімічної сировини.

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