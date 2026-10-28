Ночью на территории РФ было громко, горели заводы и раздавались взрывы: куда прилетело
Киев • УНН
В Тульской области сообщили об атаке на химзавод «Азот» и пожаре. Взрывы раздавались ещё в нескольких регионах РФ, аэропорты Москвы ограничили работу.
В ночь на 28 октября ряд регионов России оказался под атакой беспилотников и угрозой ракетных ударов. Сообщается о поражении химического завода «Азот» в Тульской области, пожаре возле металлургического комбината в Липецке и взрывах в Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, пишет УНН.
Детали
По его информации, в Новомосковске Тульской области был атакован химический завод «Азот», после чего на территории предприятия возник пожар.
Завод входит в группу «ЕвроХим» и производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол. По данным Службы внешней разведки Украины, предприятие поставляло азотную кислоту заводу имени Свердлова в Дзержинске, который специализируется на производстве взрывчатых веществ.
Взрывы в других регионах и ограничения полётов в Москве
В Липецке, по предварительным сообщениям, зафиксировали пожар в районе Новолипецкого металлургического комбината. Его причиной могла стать работа противовоздушной обороны или падение воздушного объекта.
Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО. Также поступала неподтверждённая информация о возможных попаданиях и пожаре возле аэродрома.
В Воронеже в течение ночи сообщали о мощном взрыве, а в области дважды объявляли ракетную опасность. Угрозу атак беспилотников также фиксировали в Борисоглебске и Кантемировском районе.
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В Белгородской области неоднократно объявляли воздушную тревогу, а местные источники сообщили о взрыве в самом Белгороде.
Тем временем в Москве Росавиация ввела частичные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Приём и отправка самолётов осуществлялись только по согласованию с соответствующими органами.
В общей сложности ракетную опасность в течение ночи объявляли как минимум в семи российских областях, в частности Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Калужской, Орловской и Брянской. Угрозу атак БПЛА также фиксировали в Курской и Рязанской областях.
Информация о масштабах повреждений и последствиях атак уточняется.
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