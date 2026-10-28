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Ночью на территории РФ было громко, горели заводы и раздавались взрывы: куда прилетело

Киев • УНН

 • 10502 просмотра

В Тульской области сообщили об атаке на химзавод «Азот» и пожаре. Взрывы раздавались ещё в нескольких регионах РФ, аэропорты Москвы ограничили работу.

Ночью на территории РФ было громко, горели заводы и раздавались взрывы: куда прилетело

В ночь на 28 октября ряд регионов России оказался под атакой беспилотников и угрозой ракетных ударов. Сообщается о поражении химического завода «Азот» в Тульской области, пожаре возле металлургического комбината в Липецке и взрывах в Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

По его информации, в Новомосковске Тульской области был атакован химический завод «Азот», после чего на территории предприятия возник пожар.

Завод входит в группу «ЕвроХим» и производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид и метанол. По данным Службы внешней разведки Украины, предприятие поставляло азотную кислоту заводу имени Свердлова в Дзержинске, который специализируется на производстве взрывчатых веществ.

Взрывы в других регионах и ограничения полётов в Москве

В Липецке, по предварительным сообщениям, зафиксировали пожар в районе Новолипецкого металлургического комбината. Его причиной могла стать работа противовоздушной обороны или падение воздушного объекта.

Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО. Также поступала неподтверждённая информация о возможных попаданиях и пожаре возле аэродрома.

В Воронеже в течение ночи сообщали о мощном взрыве, а в области дважды объявляли ракетную опасность. Угрозу атак беспилотников также фиксировали в Борисоглебске и Кантемировском районе.

В российском Липецке прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар возле металлургического комбината28.10.26, 01:35 • 14341 просмотр

В Белгородской области неоднократно объявляли воздушную тревогу, а местные источники сообщили о взрыве в самом Белгороде.

Тем временем в Москве Росавиация ввела частичные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Приём и отправка самолётов осуществлялись только по согласованию с соответствующими органами.

В общей сложности ракетную опасность в течение ночи объявляли как минимум в семи российских областях, в частности Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Калужской, Орловской и Брянской. Угрозу атак БПЛА также фиксировали в Курской и Рязанской областях.

Информация о масштабах повреждений и последствиях атак уточняется.

В Тульской области РФ атаковали химический завод "Азот", который поставлял сырьё для производства взрывчатки28.10.26, 07:14 • 4078 просмотров

Степан Гафтко

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