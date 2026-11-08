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Financial Times

росію перетворюють на військовий табір: у СЗРУ розкрили нові плани путіна

Київ • УНН

 • 558 перегляди

У росії хочуть розширити повноваження військової поліції для затримання ухилянтів і дезертирів. Водночас у школах посилюють військову підготовку.

росію перетворюють на військовий табір: у СЗРУ розкрили нові плани путіна

У росії планують розширити повноваження військової поліції для розшуку та затримання ухилянтів, дезертирів і мобілізованих. Про це повідомляє УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Також кремль посилює мілітаризацію освіти та контроль над суспільством, підпорядковуючи державні інституції потребам війни.

Деталі

За даними української розвідки, російська влада продовжує перебудовувати державний апарат відповідно до потреб війни. Черговим кроком став проєкт президентського указу, який передбачає розширення повноважень військової поліції.

Зокрема, документ дозволить військовій поліції активніше залучатися до розшуку та затримання громадян, які ухиляються від строкової служби чи мобілізації, а також військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини. Для цього передбачена можливість створення спеціальних груп затримання та підрозділів швидкого реагування. Військова поліція зможе організовувати засідки, встановлювати дорожні загородження та спостережні пости, переслідувати підозрюваних і застосовувати спеціальні засоби.

У СЗРУ зазначають, що такі зміни свідчать про посилення репресивного апарату та про конкуренцію між російськими силовими структурами, зокрема міністерством оборони, мвс та росгвардією. Відомства фактично борються за повноваження, ресурси та вплив у системі контролю над військовослужбовцями, мобілізованими й призовниками.

Тим часом мілітаризація в росії дедалі більше поширюється на цивільне життя, зокрема на систему освіти. У російських школах запроваджують військово-патріотичні заходи, елементи початкової військової підготовки, заняття з використанням безпілотників та інші навчальні програми військового спрямування. Дітей і молодь також залучають до пропагандистських заходів, спрямованих на формування сприйняття війни як звичайної складової життя держави.

У розвідці наголошують, що посилення військової поліції, розширення мобілізаційного контролю та мілітаризація освіти є складовими єдиної політики кремля, за якої потреби війни ставляться вище за інтереси суспільства. На думку СЗРУ, відмова російського керівництва переглядати воєнний курс означає, що негативні наслідки цієї політики дедалі сильніше відчуватимуть і самі громадяни рф.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що у російських школах посилюють пропаганду та військову підготовку.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніСвіт
Школа
Закони
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України