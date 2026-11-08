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россию превращают в военный лагерь: в СВРУ раскрыли новые планы путина

Киев • УНН

 • 738 просмотра

В россии хотят расширить полномочия военной полиции для задержания уклонистов и дезертиров. Одновременно в школах усиливают военную подготовку.

россию превращают в военный лагерь: в СВРУ раскрыли новые планы путина

В России планируют расширить полномочия военной полиции для розыска и задержания уклонистов, дезертиров и мобилизованных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Также Кремль усиливает милитаризацию образования и контроль над обществом, подчиняя государственные институты потребностям войны.

Детали

По данным украинской разведки, российские власти продолжают перестраивать государственный аппарат в соответствии с потребностями войны. Очередным шагом стал проект президентского указа, предусматривающий расширение полномочий военной полиции.

В частности, документ позволит военной полиции активнее участвовать в розыске и задержании граждан, уклоняющихся от срочной службы или мобилизации, а также военнослужащих, самовольно оставивших воинские части. Для этого предусмотрена возможность создания специальных групп задержания и подразделений быстрого реагирования. Военная полиция сможет организовывать засады, устанавливать дорожные заграждения и наблюдательные посты, преследовать подозреваемых и применять специальные средства.

В СВРУ отмечают, что такие изменения свидетельствуют об усилении репрессивного аппарата и о конкуренции между российскими силовыми структурами, в частности Министерством обороны, МВД и Росгвардией. Ведомства фактически борются за полномочия, ресурсы и влияние в системе контроля над военнослужащими, мобилизованными и призывниками.

Тем временем милитаризация в России всё больше распространяется на гражданскую жизнь, в частности на систему образования. В российских школах вводят военно-патриотические мероприятия, элементы начальной военной подготовки, занятия с использованием беспилотников и другие учебные программы военной направленности. Детей и молодёжь также привлекают к пропагандистским мероприятиям, направленным на формирование восприятия войны как обычной составляющей жизни государства.

В разведке подчёркивают, что усиление военной полиции, расширение мобилизационного контроля и милитаризация образования являются составляющими единой политики Кремля, при которой потребности войны ставятся выше интересов общества. По мнению СВРУ, отказ российского руководства пересматривать военный курс означает, что негативные последствия этой политики всё сильнее будут ощущать и сами граждане РФ.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в российских школах усиливают пропаганду и военную подготовку.

Александра Василенко

Война в УкраинеНовости Мира
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