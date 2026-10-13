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Кабмін змінив ліміти бронювання працівників критичних підприємств

Київ • УНН

 • 96 перегляди

В оборонній промисловості та енергетиці пропонують бронювати 85% працівників, а в комунальних сферах - 60%. Критерії переглянуть до 20 жовтня.

Кабмін змінив ліміти бронювання працівників критичних підприємств

Кабінет міністрів України ухвалив нові правила бронювання на критично важливих підприємствах. Про це повідомляє Forbes Україна, передає УНН.

Деталі

Відтепер в оборонній промисловості та енергетиці замість 100% працівників пропонують дозволити бронювати лише 85%.

Водночас для підприємств тепло-, водопостачання та вивезення сміття ліміт хочуть знизити з 75% до 60%. Там, де діє ліміт 50%, все залишиться без змін.

З документа вилучили норму про виключення з розрахунку працівників, які мають відстрочку (студентів, багатодітних батьків та інших). Крім того, буде створений Координаційний центр за участю СБУ, ГУР, СЗР та Нацполіції.

До 20 жовтня мають бути переглянути критерії критичності підприємств у всіх галузях. На уточнення документа дали один день, а на остаточне погодження відсотків бронювання - 5 днів.

Контекст

Уряд підготував зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників. Для українців це означатиме скасування стовідсоткового бронювання, зокрема в сфері "оборонки" та енергетики.

Згідно зі змінами, які пропонують урядовці з Мінекономіки, навіть підприємства, від роботи яких залежить обороноздатність країни або функціонування життєво необхідної інфраструктури, можуть втратити можливість бронювати весь персонал.

Скорочення бронювання може вдарити по критичних підприємствах: бізнес і депутати попереджають про ризики і закликають до діалогу13.10.26, 14:46 • 32432 перегляди

Євген Устименко

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