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Як рф вербує біженців для диверсій у Європі: пояснення української розвідки

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Із 2022 року в Європі зафіксували близько 200 диверсій, пов’язаних із рф. Серед затриманих агентів є українці та білоруси.

Як рф вербує біженців для диверсій у Європі: пояснення української розвідки

У вересні 2026 року в румунському Брашові спалахнула пожежа поруч із оборонним заводом "Carfil SA". Згодом розвідка Румунії встановила, що за підпалом стоїть мережа агентів, якою керували російські спецслужби. Зловмисників затримали в одній з країн ЄС: ними виявились один громадянин України та двоє білорусів.

Про те, як росіяни вербують українських біженців для здійснення терактів і злочинів у країнах Європи, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

За даними спецслужби, з 2022 року у Європі зафіксовано близько 200 диверсій, які пов'язують із росією.

Найбільше випадків - 21% - сталося в Польщі. Вже встановлені більше 170 виконавців, серед яких є й українці. Усі сліди ведуть до рф, але москва традиційно заперечує свою причетність до формування агентурних мереж для гібридних операцій на території ЄС. Основними цілями кремля є залякування європейців та підрив військової допомоги Україні. Тому Польща, через яку проходить її основний потік, стала головним об'єктом уваги російських спецслужб. Її залізничні лінії, склади, логістичні вузли й оборонні підприємства фігурують у більшості відомих справ

 - зазначили в СЗР.

російські спецслужби приділяють увагу біженцям з вразливим становищем: малозабезпеченим, вихідцям із тимчасово окупованих територій або людям, пов'язаним з криміналом та підліткам, котрі шукають легкого заробітку.

Аби не стати об’єктом вербування, потрібно уважно ставитися до появи нових контактів, які намагаються отримати особисту інформацію, пропонують "легкий" заробіток, обіцяють "вирішити" нагальні фінансові проблеми. Одним із маркерів спілкування з представником ворожих спецслужб є умова збереження конфіденційності відносин. Дієвим способом уникнення вербування є звернення по правову допомогу до правоохоронних органів країни перебування або дипломатичного представництва України

- повідомили в розвідці.

Нагадаємо

росія завербувала щонайменше 2427 африканців для війни проти України. У полоні перебувають десятки громадян із 15 країн, а 314 осіб уже загинули.

Євген Устименко

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