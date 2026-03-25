В українському полоні перебувають десятки громадян африканських держав із 15 країн континенту - Коордштаб

Серед іноземців, які підписали контракти з міністерством оборони рф, щонайменше 2427 осіб є громадянами 40 країн Африки. Як повідомили у Координаційному штабі, станом на сьогодні в українському полоні перебувають десятки громадян африканських держав із 15 країн континенту, передає УНН.

Деталі

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов взяв участь у міжвідомчій координаційній нараді під головуванням керівника Офісу Президента України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Нараду було присвячено питанням розширення присутності України на Африканському континенті. У заході також взяли участь міністр закордонних справ, представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів України, Служби зовнішньої розвідки та ГУР МО України, а також експерти з питань регіону.

Усов доповів про масштаби російської діяльності, спрямованої на вербування громадян африканських країн для участі у війні проти України.

Зокрема, за наявними у Координаційного штабу персональними даними, серед іноземців, які підписали контракти з міністерством оборони рф, щонайменше 2427 осіб є громадянами 40 країн Африки. Встановлено факт загибелі щонайменше 314 із них. Крім того, станом на сьогодні в українському полоні перебувають десятки громадян африканських держав із 15 країн континенту - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Коордштабі, з метою компенсації значних втрат на полі бою росія активно розбудовує мережу вербування в найбідніших країнах Африки. Частину іноземців залучають під виглядом високооплачуваної роботи — у будівництві, охороні або на посаді водіїв. Про участь у бойових діях їм не повідомляють. Після підписання контракту та короткого (близько 16 днів) навчання на полігоні їх одразу відправляють на фронт.

З метою викриття та протидії незаконним російським практикам проєкт Координаційного штабу "Хочу жить" на власних ресурсах, а також у взаємодії з міжнародними ЗМІ та розслідувачами регулярно публікує інформацію як про схеми вербування, так і про осіб, яких росія залучає до війни - йдеться у повідомлення.

Минулого місяця в Координаційному штабі також відбулася зустріч із делегацією Республіки Гана на чолі з міністром закордонних справ Самуелем Окудзето Аблаквою. Під час зустрічі обговорювалися шляхи протидії вербуванню громадян Гани та інших країн Африки російською федерацією для участі у війні проти України.

