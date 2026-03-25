Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2.1м/с
33%
744мм
Графіки відключень електроенергії
В українському полоні перебувають десятки громадян африканських держав із 15 країн континенту - Коордштаб

Київ • УНН

 • 196 перегляди

росія завербувала щонайменше 2427 африканців для війни проти України. У полоні перебувають десятки громадян із 15 країн, а 314 осіб уже загинули.

Серед іноземців, які підписали контракти з міністерством оборони рф, щонайменше 2427 осіб є громадянами 40 країн Африки. Як повідомили у Координаційному штабі, станом на сьогодні в українському полоні перебувають десятки громадян африканських держав із 15 країн континенту, передає УНН.

Деталі

Секретар Координаційного штабу Дмитро Усов взяв участь у міжвідомчій координаційній нараді під головуванням керівника Офісу Президента України, генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

Нараду було присвячено питанням розширення присутності України на Африканському континенті. У заході також взяли участь міністр закордонних справ, представники Офісу Президента, Кабінету Міністрів України, Служби зовнішньої розвідки та ГУР МО України, а також експерти з питань регіону.

рф завдає шкоди безпеці низки держав Африки та використовує їх громадян в якості найманців на війні проти України - МЗС08.10.24, 20:42 • 32591 перегляд

Усов доповів про масштаби російської діяльності, спрямованої на вербування громадян африканських країн для участі у війні проти України.

Зокрема, за наявними у Координаційного штабу персональними даними, серед іноземців, які підписали контракти з міністерством оборони рф, щонайменше 2427 осіб є громадянами 40 країн Африки. Встановлено факт загибелі щонайменше 314 із них. Крім того, станом на сьогодні в українському полоні перебувають десятки громадян африканських держав із 15 країн континенту 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Коордштабі, з метою компенсації значних втрат на полі бою росія активно розбудовує мережу вербування в найбідніших країнах Африки. Частину іноземців залучають під виглядом високооплачуваної роботи — у будівництві, охороні або на посаді водіїв. Про участь у бойових діях їм не повідомляють. Після підписання контракту та короткого (близько 16 днів) навчання на полігоні їх одразу відправляють на фронт.

З метою викриття та протидії незаконним російським практикам проєкт Координаційного штабу "Хочу жить" на власних ресурсах, а також у взаємодії з міжнародними ЗМІ та розслідувачами регулярно публікує інформацію як про схеми вербування, так і про осіб, яких росія залучає до війни 

- йдеться у повідомлення.

Минулого місяця в Координаційному штабі також відбулася зустріч із делегацією Республіки Гана на чолі з міністром закордонних справ Самуелем Окудзето Аблаквою. Під час зустрічі обговорювалися шляхи протидії вербуванню громадян Гани та інших країн Африки російською федерацією для участі у війні проти України.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Гана
Служба зовнішньої розвідки України
Африка
Кирило Буданов
Україна