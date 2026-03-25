$43.920.0950.900.01
ukenru
В украинском плену находятся десятки граждан африканских государств из 15 стран континента - Коордштаб

Киев • УНН

 • 412 просмотра

россия завербовала по меньшей мере 2427 африканцев для войны против Украины. В плену находятся десятки граждан из 15 стран, а 314 человек уже погибли.

Среди иностранцев, подписавших контракты с министерством обороны рф, по меньшей мере 2427 человек являются гражданами 40 стран Африки. Как сообщили в Координационном штабе, по состоянию на сегодня в украинском плену находятся десятки граждан африканских государств из 15 стран континента, передает УНН.

Детали

Секретарь Координационного штаба Дмитрий Усов принял участие в межведомственном координационном совещании под председательством руководителя Офиса Президента Украины, генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Совещание было посвящено вопросам расширения присутствия Украины на Африканском континенте. В мероприятии также приняли участие министр иностранных дел, представители Офиса Президента, Кабинета Министров Украины, Службы внешней разведки и ГУР МО Украины, а также эксперты по вопросам региона.

Усов доложил о масштабах российской деятельности, направленной на вербовку граждан африканских стран для участия в войне против Украины.

В частности, по имеющимся у Координационного штаба персональным данным, среди иностранцев, подписавших контракты с министерством обороны рф, по меньшей мере 2427 человек являются гражданами 40 стран Африки. Установлен факт гибели по меньшей мере 314 из них. Кроме того, по состоянию на сегодня в украинском плену находятся десятки граждан африканских государств из 15 стран континента

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Коордштабе, с целью компенсации значительных потерь на поле боя россия активно развивает сеть вербовки в беднейших странах Африки. Часть иностранцев привлекают под видом высокооплачиваемой работы — в строительстве, охране или на должности водителей. Об участии в боевых действиях им не сообщают. После подписания контракта и короткого (около 16 дней) обучения на полигоне их сразу отправляют на фронт.

С целью разоблачения и противодействия незаконным российским практикам проект Координационного штаба "Хочу жить" на собственных ресурсах, а также во взаимодействии с международными СМИ и расследователями регулярно публикует информацию как о схемах вербовки, так и о лицах, которых Россия привлекает к войне

- говорится в сообщении.

В прошлом месяце в Координационном штабе также состоялась встреча с делегацией Республики Гана во главе с министром иностранных дел Самуэлем Окудзето Аблаквой. Во время встречи обсуждались пути противодействия вербовке граждан Ганы и других стран Африки Российской Федерацией для участия в войне против Украины.

Антонина Туманова

