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Как рф вербует беженцев для диверсий в Европе: объяснение украинской разведки

Киев • УНН

 • 346 просмотра

С 2022 года в Европе зафиксировали около 200 диверсий, связанных с рф. Среди задержанных агентов есть украинцы и белорусы.

Как рф вербует беженцев для диверсий в Европе: объяснение украинской разведки

В сентябре 2026 года в румынском Брашове вспыхнул пожар рядом с оборонным заводом "Carfil SA". Позже разведка Румынии установила, что за поджогом стоит сеть агентов, которой руководили российские спецслужбы. Злоумышленников задержали в одной из стран ЕС: ими оказались один гражданин Украины и двое белорусов.

О том, как россияне вербуют украинских беженцев для совершения терактов и преступлений в странах Европы, сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным спецслужбы, с 2022 года в Европе зафиксировано около 200 диверсий, которые связывают с россией.

Наибольшее количество случаев - 21% - произошло в Польше. Уже установлены более 170 исполнителей, среди которых есть и украинцы. Все следы ведут в рф, однако москва традиционно отрицает свою причастность к формированию агентурных сетей для гибридных операций на территории ЕС. Основными целями Кремля являются запугивание европейцев и подрыв военной помощи Украине. Поэтому Польша, через которую проходит ее основной поток, стала главным объектом внимания российских спецслужб. Ее железнодорожные линии, склады, логистические узлы и оборонные предприятия фигурируют в большинстве известных дел

 - отметили в СВР.

Российские спецслужбы уделяют внимание беженцам с уязвимым положением: малоимущим, выходцам с временно оккупированных территорий или людям, связанным с криминалом, а также подросткам, которые ищут легкого заработка.

Чтобы не стать объектом вербовки, нужно внимательно относиться к появлению новых контактов, которые пытаются получить личную информацию, предлагают "легкий" заработок, обещают "решить" неотложные финансовые проблемы. Одним из признаков общения с представителем вражеских спецслужб является условие сохранения конфиденциальности отношений. Действенным способом избежать вербовки является обращение за правовой помощью в правоохранительные органы страны пребывания или дипломатическое представительство Украины

- сообщили в разведке.

Напомним

россия завербовала по меньшей мере 2427 африканцев для войны против Украины. В плену находятся десятки граждан из 15 стран, а 314 человек уже погибли.

Евгений Устименко

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