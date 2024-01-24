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Атака рф на Харків 23 січня: рятувальники завершили розбір завалів

Атака рф на Харків 23 січня: рятувальники завершили розбір завалів

Київ • УНН

 • 29290 перегляди

Рятувальники закінчили розбирати завали п'ятиповерхового будинку в Харкові, Україна, зруйнованого в результаті російської атаки 23 січня. Було знайдено ще два тіла і дві собаки, таким чином, загальна кількість жертв ракетного обстрілу перевищила 100 осіб.

У Харкові рятувальники завершили розбір завалів зруйнованої росіянами 23 січня п’ятиповерхівки. Про це розповіли у ДСНС України, передає УНН.

Харків: роботи на місці зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки завершено.

– повідомили у ДСНС.

Деталі

Зазначається, що сьогодні працівники ДСНС деблокували тіла ще двох людей та двох песиків.

Впродовж двох днів рятувальники розчистили завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції зруйнованого окупантами будинку. Загалом прибрано 160 тонн будівельного сміття.

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Кількість жертв ракетної атаки рф на Харків зросла до 1024.01.24, 14:20 • 29644 перегляди

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що атака російських військ на Харків 23 січня була однією з наймасованіших ворожих атак на місто від 2022 року. Постраждали понад 70 людей, 10 – загинули. Про це у середу заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Тетяна Салганік

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