Атака рф на Харків 23 січня: рятувальники завершили розбір завалів

У Харкові рятувальники завершили розбір завалів зруйнованої росіянами 23 січня п’ятиповерхівки. Про це розповіли у ДСНС України, передає УНН.

Харків: роботи на місці зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки завершено. – повідомили у ДСНС.

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Зазначається, що сьогодні працівники ДСНС деблокували тіла ще двох людей та двох песиків.

Впродовж двох днів рятувальники розчистили завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції зруйнованого окупантами будинку. Загалом прибрано 160 тонн будівельного сміття.

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Нагадаємо

Раніше УНН писав, що атака російських військ на Харків 23 січня була однією з наймасованіших ворожих атак на місто від 2022 року. Постраждали понад 70 людей, 10 – загинули. Про це у середу заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.