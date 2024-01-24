Атака рф на Харьков 23 января: спасатели завершили разбор завалов

В Харькове спасатели завершили разбор завалов разрушенной россиянами 23 января пятиэтажки. Об этом рассказали в ГСЧС Украины, передает УНН.

Харьков: работы на месте разрушенной российской ракетой пятиэтажки завершены. - сообщили в ГСЧС.

Детали

Отмечается, что сегодня работники ГСЧС деблокировали тела еще двух человек и двух собак.

В течение двух дней спасатели расчищали завалы, убирали и демонтировали аварийные конструкции разрушенного оккупантами дома. Всего убрано 160 тонн строительного мусора.

Количество жертв ракетной атаки рф на Харьков возросло до 10

Напомним

Ранее УНН писал, что атака российских войск на Харьков 23 января была одной из самых массированных вражеских атак на город с 2022 года. Пострадали более 70 человек, 10 - погибли. Об этом в среду заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.