Атака рф на Харьков 23 января: спасатели завершили разбор завалов

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  155422 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157084 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  141976 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169704 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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Новости по теме

Атака рф на Харьков 23 января: спасатели завершили разбор завалов

Спасатели закончили разбирать завалы пятиэтажного дома в Харькове, Украина, разрушенного в результате российской атаки 23 января. Было найдено еще два тела и две собаки, таким образом, общее количество жертв ракетного обстрела превысило 100 человек.

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Атака рф на Харьков 23 января: спасатели завершили разбор завалов

Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену

Житель Макеевки, который руководил пророссийскими военными формированиями, признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он добровольно присоединился к незаконным вооруженным формированиям россии и участвовал в многочисленных штурмах украинских позиций.

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Житель Макеевки, который пошел воевать против Украины, осужден на 15 лет за государственную измену

Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр

Начато расследование по факту ракетного обстрела российскими военными города Днепр, Украина, 24 января 2024 года. В результате атаки был ранен местный житель, нанесен ущерб инфраструктуре и финансовый ущерб промышленному предприятию.

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Повреждение предприятия, ранение человека: начато расследование по факту российского ракетного обстрела г. Днепр

Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности

Александр Завитневич, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, опроверг информацию о внесении в Верховную Раду доработанного законопроекта о мобилизации, назвав ее неправдивой. Он призвал СМИ пользоваться официальными источниками информации.

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Информация о внесении в Раду новой редакции законопроекта о мобилизации неправдива - глава Комитета по нацбезопасности

Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

Михаил Киперман, подозреваемый в организации преступной схемы, приведшей к убыткам "Укрэнерго" на 716 миллионов гривен, был заочно арестован Высшим антикоррупционным судом.

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Нанесение 716 млн грн убытков "Укрэнерго": суд заочно арестовал бизнес-партнера Коломойского

Чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

Разоблачены на взятке заместитель директора одного из департаментов КГГА и его сообщник.

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Чиновника КГГА и его сообщника разоблачили на взятке

Суд отклонил иски УПЦ МП о продлении бесплатного пользования храмами заповедника "Чернигов древний"

Черниговская епархия Украинской Православной Церкви (МП) проиграла судебный иск на продление договоров безвозмездного пользования памятниками архитектуры национального значения, среди которых Спасо-Преображенский собор и Троицкий монастырь.

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Суд отклонил иски УПЦ МП о продлении бесплатного пользования храмами заповедника "Чернигов древний"

Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна готова к возможным пандемиям, включая "болезнь Х".

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Глава Минздрава рассказал о подготовке Украины к возможным пандемиям инфекционных болезней, в том числе и болезни Х

В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления

В Генштабе ВСУ заявили, что и в дальнейшем будут принимать меры по уничтожению средств доставки в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

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В Генштабе ВСУ на фоне информации о падении Ил-76 сделали заявление относительно Белгородско-Харьковского направления

За месяц в Одессе зафиксировали четыре случая кори среди детей

Сейчас дети выписаны из больницы и находятся под наблюдением семейного врача в удовлетворительном состоянии. Профилактические и противоэпидемические мероприятия по локализации и ликвидации вспышки продолжаются.

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За месяц в Одессе зафиксировали четыре случая кори среди детей